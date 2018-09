Westpark-Eröffnung als Fest für Familien

+ © Othlinghaus Siiri Schlichting kommt aus Iserlohn, wohnt aber inzwischen in Werdohl und möchte mit Country- und Rocksongs ihren Beitrag zum Rahmenprogramm der Westpark-Eröffnung leisten. © Othlinghaus

Werdohl - Mit einem bunten Fest mit viel Musik will die Stadt Werdohl am Freitag, 14. September, den Westpark offiziell eröffnen. Bürgermeisterin Silvia Voßloh freut sich insbesondere darüber, dass sich viele Akteure aus Werdohl am rund fünfstündigen Programm beteiligen werden.