Nur noch ein Vogelschießen: So feiert das Versetal Schützenfest

Von: Volker Griese

Beim 61. Schützen- und Volksfest in Altenmühle wird natürlich auch der Musikzug des Versetaler Schützenvereins unter der Leitung von Matthias Lipski wieder aufspielen. Archi © Koll

Mit seinem 73 Jahren gehört der Versetaler Schützenverein zweifellos zu den jüngeren seiner Art im Sauerland. Und trotzdem: Allmählich kommt der Verein in die Jahre. Dass er zudem – wie viele andere Vereine auch – mit steigenden Kosten zu kämpfen hat, führt nun dazu, dass der Vorstand erneut Veränderungen am Fest vornimmt.

Werdohl – Am bevorstehenden Wochenende, vom 9. bis 11. Juni, feiert das Versetal auf dem Schützenplatz in Altenmühle das mittlerweile 61. Schützen- und Volksfest. In Anbetracht dieser Zahl kann man zweifellos schon von einer gewissen Tradition sprechen. Doch dass Tradition „nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Glut“ bedeutet, wusste schon der englische Humanist Thomas Morus im 16. Jahrhundert. Daran hält sich der Vorstand der Versetaler Schützen und trennt sich von gewissen Gewohnheiten, um das große Ganze bewahren zu können.

Schon vor dem 60. Fest im Jahr 2019 war der Heroldswagen abgeschafft worden, mit dem die Musiker einige Tage vor dem Festwochenende durchs Versetal gefahren waren, um musikalisch auf das bevorstehende Schützenfest hinzuweisen. Auch die Geschäftsordnung war geändert worden, um das Vogelschießen neu zu organisieren. Dabei wurde zum Beispiel festgelegt, dass ein Schießen der Jungschützen nur stattfinden soll, wenn sich überhaupt ein Kandidat angemeldet hat.

In diesem Jahr wird nun das Vogelschießen der Jungschützen ganz aus dem Programm gestrichen – und zwar für immer. „Es hat ja keiner Ambitionen den Vogel abzuschießen“, erklärte der 2. Vorsitzende Bastian Häring, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Jonas Blöink wird damit als letzter Jungschützenkönig des Versetals in die Vereinsgeschichte eingehen.

Gleichzeitig öffnet der Vorstand das Vogelschießen der Erwachsenen, das in diesem Jahr am Samstag, 10. Juni, um 12 Uhr (Anmeldung bis 11 Uhr) beginnt, für alle Vereinsmitglieder ab 18 Jahren. Bisher durften sie sich daran erst ab 25 Jahren beteiligen. Die Zahl der altgedienten Schützen, sie nimmt ohnehin ab im Versetal. „In den vier Jahren seit Beginn der Coronapandemie sind leider sehr viele alte Mitglieder verstorben“, erklärt Häring. Junge Leute hätten die so entstandenen Lücken noch nicht schließen können.

Darüber hinaus versucht der Vorstand des Schützenvereins, den Festablauf zu optimieren. Die Amtseinführung des neuen Schützenkönigs wird samstags vor dem Festkommers mit Großem Zapfenstreich vorgenommen. „Die Inthronisierung drohte zuletzt unterzugehen, weil sie oft erst nach 21.30 Uhr stattgefunden hat“, erklärt Häring diese Änderung. Den Regenten soll also in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zuteil werden.

Nicht zuletzt muss der Versetaler Schützenverein auch die Finanzen im Griff behalten. Das hat eine weitere Veränderung zur Folge: Es wird kein großes Zelt mehr aufgebaut. „Große Zelte kosten immenses Geld“, wirbt Bastian Häring um Verständnis für diese Maßnahme und erläutert, welche Lösung sich der Vorstand ausgedacht hat: „Unser Schützenheim verfügt ja jetzt über eine Flügeltür. Die wird geöffnet und ein acht mal 15 Meter großes Zelt davor gestellt. So haben wir Platz für etwa 250 Besucher.“ Das Zelt könnten die Schützen von der Herscheider Feuerwehr ausleihen, ergänzt der 2. Vorsitzende.

Bastian Häring ist bei den Versetaler Schützen aber nicht nur der Stellvertreter des Vorsitzenden Frank Herber, sondern auch amtierender Kaiser. Vor nunmehr vier Jahren hat er nämlich als Letzter den Vogel abgeschossen, und er blickt sehr zufrieden auf diese Zeit zurück. „Wir hatten wahnsinniges Glück mit unserem Hofstaat“, sagt er und spricht in diesem Zusammenhang von einem „großen Zusammenhalt“. Auch wenn seine Amtszeit durch die Pandemie länger gedauert hat als geplant, bedauert habe er seinen entscheidenden Schuss nie, versichert Häring. „Im Gegenteil: „Ich kann jedem nur raten, auch einmal den Vogel abzuschießen.“ Der finanzielle Aufwand sei überschaubar. Häring: „Wir reden hier im Versetal nicht über tausende Euro!“

Vom Vogelschießen um die Königswürde berichten wir ab Samstagmittag in einem Live- Ticker.

61. Schützen- und Volksfest im Versetal Freitag, 9. Juni

15 Uhr: Seniorennachmittag mit dem Shantychor und den Kindern der Gemeinschaftsgrundschule Werdohl

20 Uhr: Kaiserball mit DJ Marcel Samstag, 10. Juni

12 Uhr: Vogelschießen (Meldung bis 11 Uhr)

20 Uhr: Inthronisierung des neuen Schützenkönigs, anschließend Festkommers und Großer Zapfenstreich mit dem Versetaler Musikzug und dem Spielmannszug Einigkeit Werdohl

21 Uhr: Tanz mit DJ Wiggi Sonntag, 11. Juni

9 Uhr: Frühstück im Vereinsheim Altenmühle

11 Uhr: Frühschoppen mit DJ Tubix

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.