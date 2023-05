Dank Spenden von Sponsoren: Vorfreude auf das Stadtfest

Von: Ina Hornemann

Teilen

Jürgen Brill, Fabienne Glänzel, Andreas Späinghaus, Christian Reinholz und Mike Kernig (v.l.) können die gesicherte Finanzierung des Stadtfests verkünden. © Hornemann

Trocken muss es sein – dann haben die Organisatoren und Sponsoren des Werdohler Stadtfests keine Bedenken mehr, dass am 3. Juni eine fantastische Sause in der Innenstadt steigt. Mit dem Abenteuerpark XXL ist eine Mega-Hüpfburgenattraktion für Kinder gebucht worden, die allerdings ohne die tatkräftige finanzielle Unterstützung von Sponsoren nicht geboten werden könnte.

Werdohl –Sparkassenvorstand Mike Kernig und Marktbereichsleiter Jürgen Brill haben 2500 Euro im Gepäck und Christian Reinholz hat als bekannter Vertreter des Werdohler Schützenwesens Unmengen Klinken geputzt, um 53 Anzeigen für das Programmheft zum 43. Stadtfest zu verkaufen. Die dritte Kompanie, der er vorsteht, ist stark am Gelingen der Sause interessiert, denn sie kümmert sich um den Getränkewagen in der Colsman-Kurve.

Dass die Kehlen trocken werden, kann durchaus pasieren in Anbetracht der Programmfülle. Die Coverband „Blue Noize“ bringt abends viele bekannte Stücke auf die Bühne am Colsman-Platz, die zum Mitsingen und Tanzen anregen werden und auch die sportlichen Aktivitäten im Hüpfburgenpark dürften durstig machen.

Geboten wird sehr viel in diesem Jahr. Gebucht ist Fußball-Freestyler Julinho mit einem Showprogramm, es fährt Schlotis Bimmelbahn und ein Kinderkarussell wird für Kurzweil bei kleinen Gästen sorgen. Sehr gefreut haben sich die Aussteller des Kunst- und Handwerkermarkts über die Anfrage von Fabienne Glänzel aus der Stadtverwaltung: 17 Kreative haben für einen Stand in der Stadtbücherei zugesagt – auch, weil die meisten von ihnen sehr stark in der Vorweihnachtszzeit gebucht sind und im Sommer deutlich weniger Ausstellungsgelegenheiten sind.

Von Privat können auch Schätze erworben werden: Fabienne Glänzel nimmt Anmeldungen für den großen Stadtfesttrödel an, auf den sich Bürgermeister Andreas Späinghaus besonders freut als passionierter Stöberer. Er wird am 3. Juni um 12 Uhr das Fest offiziell eröffnen. Voran geht um 11.30 Uhr ein Gottesdienst in der Christuskirche.

Ein Kernstück des Stadtfests wird die lange Gourmetmeile sein, auf der sich über 20 Anbieter von Leckereien tummeln werden. Sofern die Feuerwehr ihr Okay gibt, können Stadtfestgäste an einer langen Tafel Platz nehmen und mit anderen ihren Snack genießen oder einen Cocktail von der Bar trinken. „Das wäre auch im Sinne des Come together-Gedankens, den wir nach dreijähriger Pause sehr hoch hängen“, so Fabienne Glänzel. Andreas Späinghaus ist zuversichtlich, dass dieser geteilt wird: „Ich war in den vergangenen Wochen ja auch unterwegs und ich kann sagen, dass die Leute wieder richtig Lust haben, miteinander zu feiern und etwas zu erleben.“

Mit der ans Stadtfest angegliederten Auto- und Oldtimerausstellung ist auch ein Zugpferd für Freunde motorisierter Schätze gebucht. Und auf keinen Fall unerwähnt bleiben dürfen die zahlreichen Institutionen und Vereine, die mitmachen, um ein Fest von Bürgern für Bürger zu gestalten. Fabienne Glänzel ist sehr angetan vom Zuspruch: „Ich bekomme sehr viele Anfragen und gute Unterstützung. Wenn das Wetter mitspielt, wird es perfekt!“