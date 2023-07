„Wollten Nostalgie und Romantik transportieren“: Band schreibt Song über Kraftwerksgelände

Von: Michael Koll

Die drei Musiker der Band Amastray haben dem einstigen Kraftwerksgelände Elverlingsen mit „Ghost Town“ einen eigenen Song gewidmet. © KOLL

Die Kulisse wirkt surreal. Sattes Grün, das sich die Landschaft zurückerobert, im Hintergrund ein stillgelegtes Kohlekraftwerk. Drei Männer stehen an einem teilweise umgestürzten Lattenzaun – ein Relikt längst vergangener Tage. Einer von ihnen erzählt: „Ich bin hier unten früher jeden Tag vorbeigefahren – und wollte immer einmal hinauf, um mir das aus der Nähe anzusehen.“

Werdohl – Mit „das“ ist Elverlingsen gemeint, der Werdohler Stadtteil am ehemaligen Kraftwerk. Dort wohnten bis 2013 Mitarbeiter des Steinkohlekraftwerks. 2021 wurden die längst zu Ruinen verfallenen Häuser dem Erdboden gleich gemacht. Seither erkämpft sich die Natur das Areal sukzessive zurück.

Der 37-Jährige, der sich immer schon von diesem Geisterdorf angezogen fühlte, ist Angelos Ziavros. Er ist der Jüngste des Dreiergespanns. Mit Markus Hannes und Alexander Pohlmann bildet er seit Herbst 2021 eine Band.

Das Musik-Trio ist sehr produktiv, hat bereits zehn eine Lieder geschaffen. „Das zweite, das wir fertigstellt haben“, erzählt Schlagzeuger Pohlmann, „handelt von eben diesem Geisterdorf hier.“

Im Gegensatz zu ihrem Werdohler Frontmann, sehen die beiden anderen den Inspirationsort für ihre jüngst veröffentlichte Debüt-Single zum ersten Mal. Gitarrist und Sänger Ziavros erzählt: „Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die früher tatsächlich hier gelebt haben. Sie haben mir ihre Fotoalben gezeigt.“ Ein Teil dieser Bilder taucht nun im ersten Video der Band auf.

„Mit unserem Song wollten wir die Nostalgie und die Romantik transportieren, mit denen die ehemaligen Elverlingser über ihr einstiges Zuhause sprechen“, unterstreicht Ziavros.

Angelos Ziavros (links) ist in der Nähe des Kraftwerks Elverlingsen aufgewachsen. Alexander Pohlmann und Markus Hannes (rechts) sahen das Gelände nun zum ersten Mal. © Privat

Das Stück „Ghost Town“ (Geisterstadt) präsentiert eine Rockband, die sich mit leichtem Funk-Einschlag in die Tradition der Red Hot Chili Peppers zu stellen scheint. Doch Bassist Hannes erklärt: „Unsere Songs sind stilistisch sehr unterschiedlich. Wir sind als Trio quasi überall unterwegs. Daher auch unser Bandname.“

Die Gruppe nennt sich Amastray (von „I am astray“ – zu Deutsch: „Ich bin vom Weg abgekommen“). Drummer Pohlmann weiß: „Wir haben auch Stücke, die nicht so leicht zu knacken sind.“ Er nennt ein Beispiel für die Vielfalt dieses Power-Rock-Trios: „Unsere nächste Single, die im Herbst erscheinen wird, heißt ‘Frames’. Es ist ein Stoner-Rock-Song. Die bleischweren Gitarren werden allerdings kontrastiert von einem enorm tanzbaren Techno-Groove.“

Pohlmann, der auch als Schlagzeug-Lehrer sein Geld verdient, und Hannes machen schon „seit 20 bis 25 Jahren zusammen Musik“. Zuletzt musizierten sie gemeinsam in einer DeutschPop-Gruppe, fühlten sich in diesem Genre aber letztlich nicht mehr so wohl, erzählt der Bassist, der als Haustechniker eine Reihe von Kindertagesstätten betreut. Dann lernten sie den zehn Jahre jüngeren Koch aus Werdohl bei einem Jazz-Projekt in der Ruhrgebietsstadt Hamm kennen.

Drummer Pohlmann lebte lange in Dortmund, ist nun in Iserlohn gelandet. Hannes stammt aus Werne, sein Lebensmittelpunkt befindet sich allerdings längst in Witten. Das Trio trifft sich zwei Mal pro Woche in seinem Proberaum in der Lindenbrauerei, einem Kulturzentrum in Unna. Dort hatten sie jetzt auch einen ihrer ersten Live-Auftritte beim Festival „Gemischte Tüte“. Ihr Programm umfasst mittlerweile rund eine Stunde.

Fernab des Massengeschmacks

„’Ghost Town’ haben wir als erste Single ausgesucht, weil es das Lied von uns ist, welches am ehesten zugänglich ist“, begründet der Schlagzeuger. „Viele Stücke sind progressiver, haben Tempowechsel, sind vertrackter, dauern auch mal mehr als vier Minuten“, verdeutlicht der Mann an den tiefen Seiten.

„Wir wollen unsere Musik nicht in eine Tabelle stecken“, drückt Ziavros den Willen aus, sich keinem Genre unterzuordnen. Er trägt ein T-Shirt der Art-Rock-Größen Porcupine Tree. Gefragt danach, mit welchen bekannten Bands er sich gerne einmal die Bühne teilen möchte, sagt er – ohne groß überlegen zu müssen: „Tool!“ Diese avantgardistisch-krachige Band aus Los Angeles erspielte sich jenseits des Massengeschmacks eine weltweit riesige Fangemeinde. Es sind die Größen der Szene schlechthin.

Amastray ist also zweifelsohne eine ambitionierte Gruppe. „Jeder von uns arbeitet jeden Tag für die Band“, verdeutlicht Pohlmann. „Wir proben ja nicht nur und schreiben neue Songs. Wir machen Social Media selbst. Dazu kommt das Booking für unsere Konzerte und, und, und.“ Bassist Hannes hakt ein: „Sehr gerne würden wir auch einmal hier im Alt-Werdohl auftreten.“

Davon überzeugt, dass ihre bisher zehn Stücke kein homogenes Album ergeben, plant die Band auch kein solches. „Wir werden auch nach ‘Frames’ im Herbst hin und wieder immer mal ein Video veröffentlichen“, kündigt Ziavros an. Ehrensache, dass diese Filmclips auch mit tatkräftigem Einsatz der drei auf die Beine gestellt werden.

Amastray haben bei ersten Konzerten Feedback von Ohrenzeugen erhalten: „Die Leute sagen, unsere Musik sei durchkonstruiert und stilistisch enorm breit aufgestellt.“ Pohlmann zitiert die Fans der ersten Stunde mit unverhohlenem Stolz. Exakt so möchten sie wahrgenommen werden.

Das Trio arbeitet basisdemokratisch. „Wir texten und komponieren immer im Team“, sagt Pohlmann. „Und alle korrigieren dann alles“, flachst Ziavros. Hannes nickt ihm anerkennend zu: „Das hast du gut gesagt.“ Fest steht bei Amastray nur eines: Die Texte sind stets in englischer Sprache, denn die Ambitionen der Band enden nicht an den Landesgrenzen.

Die Band sucht jederzeit Auftrittsmöglichkeiten. Kontakt ist möglich per E-Mail an amastray@gmx.de. Der Clip zur Debüt-Single „Ghost Town“ findet sich hier: