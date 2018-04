Aktives Leben mit künstlicher Hüfte

Werdohl - Gerade im Alter haben viele Patienten mit einer Arthrose, also einem allmählichen Verschleiß der Gelenkoberfläche, zu kämpfen.

Die schützende Knorpelschicht des Gelenks wird zerstört, die Knochen im Gelenk reiben aufeinander und nutzen sich ab. Für Betroffene verursacht dies Schmerzen bei jeder Bewegung des Gelenks. Wenn medikamentöse oder physikalische Therapien keine Linderung erbringen, besteht die Möglichkeit eines künstlichen Gelenkersatzes.

Über die verschiedenen Möglichkeiten von künstlichem Hüftgelenkersatz referiert Prof Dr. Norbert Pittlik, Direktor der Klinik für Chirurgie an der Stadtklinik Werdohl, am Dienstag, 10. April, um 18 Uhr im Mehrzweckraum (1. Obergeschoss) des Seniorenzentrums Werdohl, im Rahmen der Vortragsveranstaltung „Dienstags in den Märkischen Kliniken“. Alle Betroffene, Angehörige oder einfach am Thema Interessierte sind zu seinem Vortrag eingeladen.

Das Ziel der aktuellen Versorgungsmöglichkeiten mit künstlichen Hüftprothesen ist es, die Lebensqualität des Patienten wieder herzustellen und ihn in ein aktives Wohlbefinden zurückzuführen. Der Experte wird daher den Besuchern den aktuellen Stand verschiedenster moderner Materialien und OP-Techniken aufzeigen.

Neben der Arthrose kommt es im Alter, beispielsweise nach einem Sturz, zudem häufig zu einem Oberschenkelhalsbruch. Auch auf dieses Thema wird Prof Dr. Norbert Pittlik eingehen und Versorgungsmöglichkeiten mit einem künstlichen Hüftgelenk erläutern.

Die Veranstaltung ist für alle Besucher kostenlos.