Noch zwei Monate bis zur Schließung: So geht es mit dem WK ab 30. Juni weiter

Gesellschafterin äußert sich

+ © Heyn WK-Warenhaus Geschäftsführer Peter Ebener und Silke Krischer-Schnückel, die geschäftsführende Gesellschafterin. Am Abend des 29. Januars hatte die Geschäftsfrau aus Unna die Belegschaft über die Schließungspläne informiert. © Heyn

Werdohl – Nicht einmal mehr zwei Monate – am Dienstag, 30. Juni – dann werden die Eingangstüren des WK-Warenhauses für immer geschlossen. Wie es mit dem stadtbildprägenden Gebäude am Brüninghaus-Platz weitergeht, steht bisher allerdings noch in den Sternen.