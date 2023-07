„Brauchen mehr Männer“: Die Berufung als Erzieher gefunden

Von: Carla Witt

Teilen

Nikolas Reinecke hat seine Berufung gefunden: Der 26-Jährige geht im Beruf des Erziehers voll auf. Für den Lüdenscheider war schnell klar, dass ein sozialer Beruf genau das Richtige für ihn ist. © Kita Wunderkiste

„Wir brauchen mehr Männer in diesem Beruf“, fordert Marina Grabau. Für die Leiterin der Kindertagesstätte Wunderkiste, steht fest: Dass Nikolas Reinecke in der Einrichtung in Ütterlingsen arbeitet, sei nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal – der 26-jährige Erzieher „ist eine echte Bereicherung für unser Team und vor allem für die Kinder“.

Werdohl – Seit etwa zwei Jahren ist der Lüdenscheider in der Wunderkiste als Erzieher beschäftigt. Zuvor hat Reinecke in einem Familienzentrum mit Krippe in Lüdenscheid gearbeitet. Einige Werdohler werden ihn aus dem Jugendraum Schrottkeller kennen: Nach dem Fachabitur, dem Abitur und der Vollzeit-Ausbildung am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg hat er sein Anerkennungsjahr in den städtischen Jugendzentren der Stadt Werdohl absolviert – und war dann noch etwa ein Jahr für den Schrottkeller zuständig.

Dass er in einem Büro nicht glücklich werden würde, stand für den Lüdenscheider schon früh fest. Als er noch nicht wusste, wo die Reise hingehen soll, schnupperte Reinecke in den Beruf des technischen Produktdesigners. „Da fehlte mir aber die Spannung bei der Arbeit. Außerdem brauche ich Bewegung – und den Umgang mit Menschen. Also war klar, dass ich in einen sozialen Beruf einsteigen möchte.“

Nikolas Reinecke hat seine Berufung in der Arbeit als Erzieher gefunden. © Witt, Carla

Er entschied sich zunächst für die Ausbildung zum Sozialassistenten, hätte auch im Senioren-Bereich Fuß fassen können. Doch die Aussicht, mit Kindern arbeiten zu können, begeisterte ihn. Dass er in anderen Berufssparten mehr verdienen könnte, ist Nikolas Reinecke bewusst: „Aber mir ist der Spaß im Beruf einfach wichtiger als das Geld. Ich möchte gerne zur Arbeit gehen.“

Der 26-Jährige muss nicht lange überlegen, was ihn am Erzieher-Beruf besonders reizt: „Die Entwicklung der Kinder mitzuerleben und ihre Gedankengänge zu verstehen, wenn sie etwas Neues entdecken, das ist etwas ganz Besonderes.“

In der Wunderkiste ist er für die Kinder besonders häufig Ansprechpartner, wenn es ums Raufen oder Austoben geht. Reinecke stört das keineswegs – und Marina Grabau weiß, dass ein Kollege im Team in dieser Beziehung für die Entwicklung ihrer Schützlinge wertvoll sein kann: „Ein Erzieher kann die Rolle einer männlichen Bezugsperson abdecken.“ Das sei besonders – aber eben nicht nur – für Kinder wichtig, die eine solche Bezugsperson im häuslichen Umfeld nicht haben.

Doch natürlich gehört nicht nur das Toben mit dem Nachwuchs zu den Aufgaben eines Erziehers. In der Wunderkiste werden 65 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. „Und bei den Kleineren muss natürlich auch mal die Windel gewechselt werden“, stellt Marina Grabau fest. Davor drückt sich der Mann im Team selbstverständlich nicht. Doch schreckt die Aussicht auf den Wickeltisch möglicherweise junge Männer vom Erzieherberuf ab? Nikolas Reinecke kann sich das kaum vorstellen. Auch Marina Grabau ist überzeugt, dass die Emanzipation nicht vor der Windel Halt macht.

Eher könnten finanzielle Gründe dahinter stecken, vermuten beide. „Denn auch ich habe ja erst im Anerkennungsjahr eine Vergütung bekommen“, erklärt Nikolas Reinecke. Seiteneinsteiger, die sich für den Erzieher-Beruf interessieren, hätten es deshalb auch besonders schwer: „Wer schon ein Auto und eine Wohnung hat, muss sich sehr gut überlegen, ob er auf einen Verdienst verzichten kann.“

Hoffnungen setzt Marina Grabau deshalb auf die Pia-Ausbildung – die Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher, die auch bei der Stadt Werdohl angeboten wird, und ab dem ersten Arbeitstag mit einer Vergütung verbunden ist.

Doch ob dieses Angebot ausreicht, um eine Wende herbeizuführen, ist fraglich. „Es wäre schön, wenn es den Entscheidungsträgern gelingen würde, den Erzieher-Beruf attraktiver zu machen“, unterstreicht Marina Grabau. Allerdings nicht nur vor dem Hintergrund, mehr Männer für diesen Beruf zu begeistern. Denn Fachkräftemangel ist auch in der Kita kein Fremdwort mehr, auch Erzieherinnen werden in vielen Städten und Einrichtungen gesucht. „Und Initiativbewerbungen sind auch bei der Stadt jederzeit möglich“, stellt die Kita-Leiterin fest.

Für Nikolas Reinecke steht jedenfalls außer Frage: „Es lohnt sich, diesen Beruf zu ergreifen.“ Der 26-Jährige hat ein erfülltes Arbeitsleben. „Den Kindern Sicherheit zu geben, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und dafür sorgen, dass sie sich in der Kita wohl fühlen, das ist mein Ziel. Und es gibt mir ein wirklich gutes Gefühl.“