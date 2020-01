Nicht nur Käse: Das ist der neue Händler auf dem Werdohler Wochenmarkt

Werdohl – Das ging schnell: Mit Torsten Starke stand am Donnerstag bereits ein Nachfolger für den am Jahresende ausgeschiedenen Käsehändler Frank Rest auf dem Wochenmarkt.

„Wir haben uns vergrößert und hatten den Donnerstag noch frei“, erzählt der Holzwickeder, warum er sich nach der Kontaktaufnahme durch Marktleiter Christian Ziebolz für Werdohl entschieden hat.

Torsten Starke und seine Ehefrau Sandra, die auch auf Wochenmärkten unter anderem in Lüdenscheid, Unna, Arnsberg und Soest stehen, bieten Käsespezialitäten aus Italien, Holland, Frankreich und der Schweiz an, die sie zum größten Teil selbst importieren. „Wir kaufen direkt vom Erzeuger“, betont Torsten Starke. Zu den Besonderheiten in seinem Angebot zählt Camembert aus Büffelmilch.

Handgemachte Nudeln aus Italien

Doch in der Auslage des großen Wagens mitten auf dem Brüninghaus-Platz finden die Kunden nicht nur Käse. „Wir haben auch lose Nudeln aus Italien – handgemacht“, sagt Torsten Starke. Darüber hinaus gibt es italienische Antipasti wie eingelegte Oliven, Auberginen, Zucchini, Paprika oder Pilze. „Das bereichert das Angebot auf unserem Markt“, freut sich Marktleiter Ziebolz.