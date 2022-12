Nicht für Einsätze gedacht: Neue Feuerwehr-Anschaffung kostet über 200.000 Euro

Von: Maximilian Birke

Viel Platz bietet der Laderaum: Das ist auch für Veranstaltungen von Vorteil. © JFW

„Andere Kommunen träumen von so einem Fahrzeug und wir haben jetzt eins.“ Mit diesen Worten kommentiert Werdohls Feuerwehr-Chef Kai Tebrün die Indienststellung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs. Das hat zwar viel Geld gekostet, soll aber keine Einsätze fahren.

Werdohl – Eigens für die Jugendabteilung wurde das Feuerwehr-Auto geordert. Satte 205 000 Euro hat die Stadt in diese Anschaffung investiert. Für Einsätze soll das rote Gefährt im Normalfall dennoch nicht verwendet werden.

Jugendfeuerwehrleiter Björn Klüppelberg erklärt, dass das Fahrzeug speziell für die Bedürfnisse des Nachwuchses ausgestattet ist. Einmal pro Woche trifft sich die Jugendabteilung zum Üben und muss dabei Zugriff auf echtes Einsatzmaterial haben. Schließlich ist ein Ziel der Jugendfeuerwehr, junge Kameraden für den aktiven Einsatzdienst zu gewinnen und fit zu machen.

So finden sich auf dem Fahrzeug verschiedene Geräte zum Üben: „Darunter sind Schläuche, Strahlrohre, eine tragbare Pumpe, ein Stromerzeuger samt Lichtmast sowie Steckleitersätze“, erklärt Klüppelberg. Bei der Anordnung der Feuerwehr-Ausrüstung wurde der Körpergröße der Jungen und Mädchen Sorge getragen.

Jugendfeuerwehr-Leiter Björn Klüppelberg. © Kremer, Ilka

Die Geräte sind in einer anderen Höhe untergebracht als bei klassischen Einsatzfahrzeugen: „Die Schubladen sind jetzt niedriger und schwere Geräte weiter unten angeordnet. Dafür haben wir uns eng mit dem Hersteller abgestimmt“, berichtet Klüppelberg von umfangreichen Planungsarbeiten für die individuelle Anfertigung.

Zusammen mit Kollege und Stellvertreter Nicholas Knipp fuhr Klüppelberg nach Görlitz, um den Rohbau zu begutachten und abzunehmen. „Das war ein ganz schöner Aufwand. Wir sind den einen Tag acht Stunden hingefahren und am nächsten Tag zehn Stunden zurück“, berichtet der Jugendfeuerwehrleiter. Angefertigt wurde der Feuerwehr-Umbau von der Firma Brandschutztechnik Görlitz.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen 210 PS starken Iveco Daily zum Preis von 185 000 Euro. Weitere 20 000 Euro kostet das zugehörige Material. Dazu zählt übrigens auch ein Defibrillator. Klüppelberg erklärt: „Es war uns wichtig, medizinische Hilfe leisten zu können, wenn wir unterwegs mit einer Notsituation konfrontiert werden.“

Görlitz: Der Hersteller des Fahrzeugaufbaus Die Brandschutztechnik Görlitz GmbH ist spezialisiert auf den Aus- und Aufbau von Löschfahrzeugen der leichten und mittleren Klasse sowie Logistik- und Sonderfahrzeugen. Übersichtlichkeit, Funktionalität und eine einfache Bedienung stehen dabei im Vordergrund. Aufbauend auf eine mehr als 150 Jahre lange Tradition in der Herstellung von Feuerlöschtechnik am Standort Görlitz ist die Brandschutztechnik Görlitz GmbH heute ein mittelständisches Unternehmen mit circa 60 Mitarbeitern, das laut eigener Aussage ein besonderes Augenmerk auf persönliche Beratung, Flexibilität, Transparenz und handgefertigte Qualität der Produkte legt. Quelle: www.btg-goerlitz.com

Von großer Bedeutung ist für die Jugendfeuerwehr auch, dass das Fahrzeug viel Stauraum bietet. Dieser Platz kann für Rollcontainer genutzt werden, die auch auf Logistikfahrzeugen der Feuerwehr zum Einsatz kommen. In Katastrophenfällen wie bei einem Hochwasser oder Waldbrand, könnte das Fahrzeug dadurch doch für Einsatzfahrten genutzt werden. Das soll aber der Ausnahmefall bleiben.

Auch so bietet der Stauraum aber große Vorteile für die Jugendfeuerwehr: „Wir können darauf Material für Veranstaltungen transportieren, bei denen unsere Gruppe sich engagiert und mithilft“, sagt Klüppelberg. Dazu zählen zum Beispiel Events auf dem Hof Crone, bei denen die Nachwuchsretter sich um die Zuweisung von Parkplätzen kümmern, oder auch der Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende, bei dem sie tatkräftig mit anpacken und Bratwurst verkauften.

Viel Platz bietet der Laderaum: Das ist auch für Veranstaltungen von Vorteil. © JFW

Wie Kai Tebrün ist auch Björn Klüppelberg stolz auf das neue Fahrzeug, kann doch nun auch der Nachwuchs mit Geräten trainieren, die auf dem neuesten technischen Stand sind.

Die Neuanschaffung ersetzt übrigens einen 38 Jahre alten Feuerwehrwagen, den der Löschzug Eveking vor einigen Jahren außer Dienst gestellt hatte und der daraufhin für die Jugendfeuerwehr genutzt werden konnte. „So ein Fahrzeug, an dem ,Jugendfeuerwehr’ steht, steigert auch enorm das Wir-Gefühl in der Gruppe. Es ist eine tolle Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit und außerdem ein großer Ansporn, sich in der Jugendfeuerwehr zu engagieren.“

Der Erfolg der aktiven Nachwuchsarbeit lasse sich in Werdohl deutlich feststellen. Die Kinderfeuerwehr – übrigens auch mit eigenem Fahrzeug, das Innenminister Herbert Reul (CDU) im vergangenen Jahr schenkte – ist vollständig belegt und hat eine lange Warteliste, die mehr als 30 Kinder umfasst. In der Jugendfeuerwehr engagieren sich derzeit 33 junge Menschen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren.

„All das trägt dazu bei, dass der Zuwachs in allen Löschgruppen merklich gestiegen ist“, ist Klüppelberg zufrieden. Schließlich übernimmt die Feuerwehr eine wichtige Aufgabe – für die aber gerade eine gute personelle Ausstattung von großer Bedeutung ist.

Schwere Geräte wie der Generator wurden weiter unten verstaut. Außerdem ist ein Defibrillator an Bord. © Agentur

Beschlossen wurde die Neuanschaffung bereits im Mai 2021 vom Vergabeausschuss der Stadt Werdohl. Abgeholt haben Klüppelberg und Knipp den fertigen Wagen am 28. Oktober in Montabaur. Er soll künftig auf dem Gelände der Löschgruppe Brüninghaus untergebracht werden. Derzeit steht er allerdings wieder beim Hersteller: Dieser rüstet noch ein Verbindungsstück für die Steckleitern nach, das lange nicht lieferbar war, inzwischen aber eingetroffen ist.