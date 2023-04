Neues und Erneuertes: Viele Ideen fürs Werdohler Stadtfest

Von: Volker Griese

Teilen

Mit mehreren großen Hüpfburgen wie diesem Dschungel-Abenteuerpark und anderen Angeboten will die Stadt Werdohl das Stadtfest vor allem für Kinder attraktiv gestalten. © Fun Prduction

Nach vier Jahren Pause aufgrund der Coronapandemie kann in diesem Jahr erstmals wieder ein Werdohler Stadtfest stattfinden. Der Termin ist der alte, aber ansonsten verspricht Werdohls Kulturmanagerin Fabienne Glänzel, die die Veranstaltung erstmals federführend organisiert, einige Neuerungen. Ziel sei es, „möglichst viele Zielgruppen anzusprechen“, sagt sie.

Werdohl – Stattfinden wird das Stadtfest wieder am ersten Samstag im Juni, diesmal also am 3. Juni. Schon ein wenig Tradition hat die ökumenische Andacht zum Auftakt des Stadtfestes ab 11.30 Uhr in der Christuskirche. Anschließend wird Bürgermeister Andreas Späinghaus das Fest auf dem Alfred-Colsman-Platz eröffnen.

Und damit hat es sich dann auch schon mit dem Althergebrachten, denn Fabienne Glänzel und einige Aktive des Werdohler Schützenvereins bringen einige neue – oder runderneuerte – Ideen in das Stadtfest-Angebot ein. Beispielsweise wird der vor Jahren schon einmal durchgeführte Flohmarkt wiederbelebt. „Es sind dafür auch schon einige Anmeldungen eingegangen“, verrät Glänzel, die die Standplätze dafür entlang der Freiheitstraße schon vor einigen Tagen ausgeschrieben hat.

Nicht ganz neu ist der Kunst- und Handwerkermarkt, allerdings hat der bisher während des Weihnachtsmarktes in der Stadtbücherei stattgefunden. Die Idee, ihn stattdessen in das Stadtfest zu integrieren, sei bei den Ausstellern gut angekommen, versichert Glänzel.

„Größter aufblasbarer Dschungel der Welt“

Der Brüninghaus-Platz und der Ludwig-Grimm-Park sollen in ein wahres Kinderparadies verwandelt werden, und das ist wirklich neu. Die Stadt werde dort mehrere große Hüpfburgen platzieren, erzählt Fabienne Glänzel. Da wird es dann zum Beispiel den aufblasbaren Minion-Abenteuer-Park geben, in dem bis zu 50 Fans der gelben Kinohelden gleichzeitig klettern, laufen, springen, rutsche, hüpfen und toben können. Alternativ können sie sich in ein Dschungel-Abenteuer mit mehr als 100 Metern Kletter- und Rutschflächen stürzen. Laut Anbieter sei diese Hüpfburg „der größte aufblasbare Dschungel der Welt“. Einen Platz auf dem Stadtfest wird außerdem der Eliminator haben, auch „Teufelsbalken“ genannt. Bis zu acht Kinder können sich in diesem Spielgerät bemühen, einem in verschiedenen Geschwindigkeiten kreisenden (gepolsterten) Balken auszuweichen. Doch keine Sorge: Wer abstürzt, fällt auch bei dieser Attraktion weich.

Vermessung der Innenstadt: Kulturmanagerin Fabienne Glänzel (links) und Azubi Nele Hänel haben ermittelt, wieviele Stadtfest-Stände sie unterbringen können. © Volker Griese

Damit nicht genug des Kindervergnügens, wird es noch einen Stationslauf mit Gewinnmöglichkeit geben, Schlotis Bimmelbahn wird fahren, Stelzenläufer werden unterwegs sein und Ballonkünstler ihre aufgeblasenen Latexhüllen in verschiedene Formen verwandeln. Wer bei so viel Aktion zwischendurch etwas Ruhe sucht, kann die in der Chillout-Lounge finden, die das Jugend- und Bürgerzentrum anbieten wird.

Auch Autos – moderne wie klassische – sollen beim Stadtfest in den Blickpunkt rücken. Auf der Poststraße, im Bereich des Busenhofs, werde das Autohaus Wahl einige Renault-Modelle ausstellen, kündigte Fabienne Glänzel an. Praktisch als Kontrast zu diesen modernen Karossen sollen auch einige Oldtimer präsentiert werden.

Kulturelle Vielfalt soll sich widerspiegeln

Natürlich wird es beim Stadtfest auch ein Unterhaltungsprogramm geben. Dazu wird auf dem Alfred-Colsman-Platz eine Bühne aufgebaut, auf der nach jetzigem Stand der Shantychor Werdohl, die Schulband der Albert-Einstein-Gesamtschule und verschiedene Tanzgruppe der DJK TuS Westfalia Werdohl auftreten werden. Abends soll dort ab 19 Uhr bis in die Nacht hinein die Party-Rock-Band Blue Noize mit Elisabete Vidal am Mikrofon für Stimmung sorgen.

Auch der Fußballjongleur Julinho wird auf der Bühne zu sehen sein. Allerdings wird der Artist, der zur Elite der deutschen Fußball-Freestyler gehört, tagsüber auch in anderen Bereichen des Festgebietes mit dem runden Leder tricksen.

Auch wenn das Stadtfest schon in rund sechs Wochen stattfinden wird, ganz abgeschlossen sind die Planungen noch nicht. So hoffen die Organisatoren, dass sich noch einige Werdohler melden, die sich an diesem Fest mit einem Stand oder einem anderen Angebot beteiligen möchten. „Wir können zwar viel vorbereiten, sind aber auf die Bürger und auf die Vereine angewiesen“, betont Fabienne Glänzel, dass die Basis für ein schönes Stadtfest zwar gelegt sei, für die Ausgestaltung aber durchaus noch Ideen willkommen seien.

„Werdohl ist so kulturell, das darf sich auch ruhig beim Stadtfest widerspiegeln“, ermuntert die Kulturmanagerin zur Teilnahme. „Zum Beispiel können sich ja auch die Werdohler Vereine einfach nur präsentieren, denn das Stadtfest soll ja auch ein Fest der Vereine sein“, regt Fabienne Glänzel an.

Fragen zur Standvergabe für das Stadtfest beantwortet Fabienne Glänzel unter Tel. 0 23 92 / 91 72 47, sie ist aber auch per E-Mail an f.glaenzel@werdohl.de erreichbar.