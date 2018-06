Neues Schmetterlingsparadies am Jugendzentrum

Zur Eröffnung des neuen Gartens am Jugendzentrum besuchte Bürgermeisterin Silvia Voßloh (rechts) die Mädchen und Jungen. Gemeinsam wurde gegessen.

Werdohl - „Da fliegt einer“, ruft ein Junge und rennt aufgeregt dem Falter hinterher. Astrid Bauriedel hilft dem Besucher des Jugendzentrums in der Innenstadt, das Tier zu bestimmen. Auf einem Bogen tragen beide ein, welches Exemplar sie gesichtet haben.

Am Donnerstagnachmittag eröffneten die Mädchen und Jungen mit Bauriedel und Bürgermeisterin Silvia Voßloh den Garten am Jugendzentrum, den sie Schmetterlingsparadies nennen.

Noch in der vorigen Woche war dort, wo jetzt Schmetterlinge ein Zuhause finden sollen, Baustelle. Der Wasserschaden bei der benachbarten Feuerwehr machte Tiefbauarbeiten notwendig. Doch dann haben Bauriedel und die Kinder kräftig Hand angelegt. Jugendzentrumsleiter Tobias Chylka beobachtete: „Die Mädchen und Jungen waren teils ganz Feuer und Flamme.“

Kräuter aus dem eigenen Garten

Zur Belohnung gab es am Donnerstag Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, Eistee, Schokoladenkuchen und selbst gebackenes Brot. Der Quark war versetzt mit den Kräutern aus dem frisch angelegten Garten.

Bauriedel, seit neun Jahren bei der Stadt angestellt und montags, donnerstags und freitags als Betreuerin im Jugendzentrum, verrät: „Die Kräuter haben wir nicht mit Samen aus der Tüte herangezogen, sondern mit den Kindern selbst aus dem Wald geholt.“

Aufgrund der zwischenzeitlichen Baustelle ist der Garten noch nicht ganz fertig geworden. Der große Beton-Dinosaurier wartet etwa noch auf seinen grünen Anstrich. Derweil erklärt Bauriedel den Jugendzentrums-Besuchern die Bedeutung der Falter: „Ohne Schmetterlinge gibt es keine Insekten, keine Beeren und keine Äpfel.“

Tränke gefüllt mit Zuckerwasser

Das Projekt Schmetterlingsgarten führte Bauriedel in Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) durch – und das wirkte auch auf sie ganz nachhaltig: „Ich bin vorige Woche dem Nabu beigetreten“, verrät sie. Und schon wendet sie sich wieder an die Mädchen und Jungen, zeigt ihnen die Insektentränke im Zentrum des neuen Gartens: „Die ist mit Zuckerwasser gefüllt. Das mögen die Insekten, wenn sie Durst haben.“

Es gibt „Nutella für Schmetterlinge“

Rundherum sind einige Kräuter angepflanzt: „Das hier etwa ist Knoblauchrauke“, erläutert Bauriedel. „Das ist das Nutella für Schmetterlinge.“ Ein paar Meter weiter steht ein Schmetterlingsbaum. Und auch Bohnen, Tomaten, Kartoffeln und Zucchini gedeihen im Garten. „Die Kinder sollen so lernen, sich selbst zu versorgen.“ Ein Mädchen fragt Bauriedel: „Haben Sie denn die Pflanzen heute schon gegossen?“ Diese bejaht die Frage.

In den folgenden Wochen werden die Jugendzentrumsbesucher immer wieder Schmetterlinge in ihrem Garten zählen und bestimmen. Kohlweißling, Kleiner Fuchs und Zitronenfalter wurden bereits gesichtet. „Das werden wir auch auf der Lennespange machen“, ergänzt Bauriedel. Chylka seufzt zufrieden: „Das ist ein richtiges Kleinod mitten in der Stadt.“ Die Bürgermeisterin nickt.