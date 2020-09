Neues Restaurant im Bahnhofsviertel

75 Gerichte auf der Karte

+ © Birke Betreiben das neue Restaurant an der Bahnhofstaße: (von links) Burhan Avci und Ibrahim Yildirim. © Birke

Werdohl – Die Stadt hat ein neues Döner-Restaurant: Das „HaNeDan!“ öffnete am Freitag in der ehemaligen Pizzeria an der Bahnhofstraße erstmals seine Türen.