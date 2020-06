Neues Feuerwehrhaus: Planungen können weitergehen

Rat gibt Mittel frei

+ © Heyn Die Planungen für das neue Gerätehaus der Wehr am Grasacker können weitergehen. © Heyn

Werdohl – Der Rat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig 190 000 Euro zusätzliche Mittel freigegeben, um die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Stadtmitte am Grasacker voranzutreiben. Auf Drängen der CDU wurde allerdings eine Bremse eingebaut.