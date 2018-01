Niggemann Formenbau investiert 460.000 Euro

+ © Griese Fast 20 Tonnen schweben am Kran über dem Firmengelände: Die Firma Niggemann Formenbau in Pungelscheid hat gestern ein neues Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum erhalten. © Griese

Werdohl - Die Firma Niggemann Formenbau in Pungelscheid hat kräftig in ihren Maschinenpark investiert: Am Freitag wurde am Pungelscheider Weg ein nagelneues Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum angeliefert. Damit will das Unternehmen sein Produktionsspektrum erweitern und verbessern.