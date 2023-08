Neues Alarmierungssystem verschafft Feuerwehr Zeitvorsprung im Einsatzfall

Von: Maximilian Birke

Wenn es brennt – wie auf unserem Archivbild bei einem Kaminbrand –, muss es schnell gehen: Dazu trägt jetzt eine neue Software bei. © birke

Es bringt einen kleinen Zeitvorsprung gegenüber den konventionellen Alarmierungswegen mit sich und macht Einsätze für die Führungskräfte besser planbar: Die Feuerwehr Werdohl hat ein neues Alarmierungssystem eingeführt.

Werdohl – Schon seit einigen Wochen werden die Männer und Frauen im aktiven Einsatzdienst nicht mehr nur per Funkmeldeempfänger informiert, wenn es im Stadtgebiet brennt, gekracht hat oder Bürger andersartige Hilfe brauchen: Durch die Handyapp Divera247, die die Stadt auf Empfehlung des Märkischen Kreises angeschafft hat, eröffnen sich neue Kommunikationswege.

Feuerwehr-Chef André Dreweck begrüßt diese Investition, biete sie doch einige praktische Vorteile: „Es sind zwar wenige, aber es gibt in Werdohl doch ein paar Stellen, wo die Digitalalarmierung an ihre Grenzen stößt und der Meldeempfänger keinen Empfang hat.“ Dann könne es sein, dass ein Helfer den Alarm nicht mitbekommt und der Wehr im schlechtesten Fall Manpower fehlt.

Zum Verständnis: Die Alarmierung der Feuerwehr läuft über ein eigenes Alarmierungsfunknetz des Märkischen Kreises. Die Leitstelle löst im Einsatzfall den Alarm auf einer bestimmten Funkfrequenz aus, die die Melder permanent empfangen.

Systeme ergänzen sich perfekt

Befindet sich der Melder allerdings in einem Funkloch, kann er die Information nicht anzeigen und der Retter wird nicht alarmiert. Das Handy wiederum erhält die Alarmierung über das mobile Datennetz. Je nach Standort kann es daher sein, dass das Handy den Alarm empfängt und der Melder nicht – oder umgekehrt.

Die Systeme ergänzen sich, weshalb Divera247 den Meldeempfänger auch nicht ersetzen soll. Vielmehr kann durch die App noch besser gewährleistet werden, dass die Einsatzinformationen auch bei den Helfern ankommen. Auch vor dem Hintergrund, dass man das Handy heute fast immer dabei hat, erscheint die Ergänzung sinnvoll. Weitere Bedeutung dürfte ihr als zusätzlicher Alarmierungsweg ab 2024 zukommen, denn dann wird durch einen Erlass des Landesinnenministeriums die Sirenenalarmierung für Feuerwehren abgeschaltet.

Sobald der Alarm den Helfer erreicht hat, kann dieser die Meldung quittieren. Er gibt an, ob er für den Einsatz zur Verfügung steht und wie viel Zeit er bis zum Eintreffen am Gerätehaus braucht. Diese Rückmeldung ermögliche für die Führungskräfte schon sehr früh eine Planung, erläutert Dreweck.

Planbarkeit für Führungskräfte

Beispielsweise können durch Erhöhung der Alarmstufe Kräfte nachgefordert werden, wenn sich abzeichnet, dass bei einem Brandeinsatz die notwendige Zahl an Atemschutzgeräteträgern nicht direkt erreicht wird. Dreweck nennt ein anderes Beispiel: „Wir hatten bereits einen Ölspur-Einsatz, da habe ich in der App gesehen, dass im ersten Abmarsch kein Gruppenführer kommt – also bin ich selbst eben hingefahren.“

Auch für Feiertage bietet die App einen Vorteil in puncto Planbarkeit, da die Einheitsführer eine grobe Übersicht haben, wie viele Kräfte zur Verfügung stehen. Die Wehrleute können ihren Status nämlich auf „nicht verfügbar setzen“, wenn sie beispielsweise verreist sind.

Zudem lassen sich Übungstermine über die App verwalten. Die Feuerwehrmitglieder können angeben, ob sie zu einem geplanten Übungsabend kommen oder verhindert sind. „Wenn sich herausstellt, dass an einem Tag nur wenige Einsatzkräfte Zeit haben, würde man darüber nachdenken, den Termin zu verschieben“, erklärt Dreweck. So lässt sich die Effizienz der Treffen steigern.

Doch das sind längst nicht alle Errungenschaften von Divera247: „Ein typischer Fall aus der Praxis ist, dass man abends am Gerätehaus schon mal Kräfte braucht, weil etwas an den Fahrzeugen umgerüstet werden muss. Dann habe ich die Möglichkeit, über die App auch selbst eine Art Alarm an einzelne Kameraden zu schicken. Die kommen dann, um eben zu helfen. Früher hätte man die Leute einzeln anrufen müssen“, erklärt Dreweck.

Notfallalarm wird immer ausgegeben

Praktisch dabei: Alarmierungen über Divera247 werden als Notfallmeldungen auch dann laut ausgegeben, wenn das Handy stumm geschaltet ist – ähnlich wie bei der Bevölkerungswarnung über Cellbroadcast.

Zudem lässt sich über die App das Einsatzmaterial verwalten. „Wenn zum Beispiel eine Flammschutzhose im Einsatz kaputt geht, kann ich den Bedarf eintragen und so direkt an die Mitarbeiterin im Rathaus übermitteln, die sich um die Neubeschaffung kümmert“, sagt Dreweck.

Insgesamt profitiere die Werdohler Feuerwehr sehr von der Digitalisierung. Sie beschleunige und vereinfache Prozesse: Für verunfallte Fahrzeuge kann beispielsweise auf digitale Rettungskarten zurückgegriffen werden. Bei Unfällen im Wald auf digitale Landkarten, aus denen die Standorte der nummerierten Rettungspunkte hervorgehen, schildert Dreweck.

Dann geht während des Pressegespräches tatsächlich ein Einsatz über Divera247 ein – gut zehn Sekunden früher als über den Meldeempfänger.