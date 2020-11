Neuer Bürgermeister ist im Amt: Was soll er zuerst erledigen?

Erste Ratssitzung in Werdohl

+ © Volker Griese Bürgermeister Andreas Späinghaus (rechts) hat am Montagabend im Festsaal Riesei vor dem Altersvorsitzenden des Rates, dem 75-jährigen Jürgen Henke, seinen Amtseid abgelegt. Für diesen Moment durften beide ihre Corona-Schutzmasken ablegen. © Volker Griese

Seit Montag ist Werdohls neuer Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD) im Amt. Am Abend hat er in der ersten Sitzung des neuen Rates seinen Amtseid abgelegt und sich in einer ersten Rede an die 29 anwesenden Ratsmitglieder gewandt, von denen etwa ein Drittel ebenfalls politisches Neuland betritt.