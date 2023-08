Sonst nur an Ostern und Weihnachten: Tafel sammelt im Sommer

Von: Jona Wiechowski

Ulrike Schulte und Ulrike Schiller (re.) von der Werdohler Tafel, hier zusammen mit Rewe-Mitarbeiterinnen, sammelten am Freitag den ganzen Tag über Lebensmittelspenden, die Bedürftigen bei der nächsten Tafelausgabe zugute kommen werden. © WIECHOWSKI

Gleich zum Start am Morgen legten die ersten Rewe-Kunden fleißig Lebensmittel in die Kisten der Werdohler Tafel. Die hatte sich an der Neuenrader Filiale stationiert und bat um „ein Teil mehr“ – erstmals zu einem ungewohnten Zeitpunkt.

Werdohl/Neuenrade – „Sonst haben wir die Aktion immer zweimal im Jahr veranstaltet – um Ostern und Weihnachten“, erzählte Ulrike Schiller von der Werdohler Tafel. Die Tafel ist derzeit auf Spenden angewiesen. Das Phänomen ist deutschlandweit zu beobachten: Auf der einen Seite kalkulieren Supermärkte enger, was dazu führt, dass weniger für die Tafel „übrig bleibt.“ Auf der anderen Seite sind durch die Krisen der letzten Jahre immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen, weil sie sich Lebensmittel oft nicht mehr leisten können. Um Spenden zu erbitten, gab es am Freitag deshalb jetzt erstmals den Sommertermin von der Aktion „Kauf eins mehr“.

Plakat macht auf die Aktion im Rewe aufmerksam

Mit einem Plakat hatte Schiller zusammen mit Ulrike Schulte im Eingangsbereich der Filiale auf die Aktion aufmerksam gemacht, die schon seit Jahren veranstaltet wird und entsprechend bekannt ist. „Viele Kunden kommen extra deswegen hier hin“, freuten sich die beiden, die sich bei allen Spendern herzlich bedanken. In den vergangenen Jahren habe sich die Aktion zu einem richtigen Selbstläufer entwickelt.

Gesammelt wurden vor allem haltbare Lebensmittel, darunter Nudeln, Dosen, Mehl oder Zucker. Aber auch Süßigkeiten für Kinder waren gerne gesehen, an die die Tafel sonst nicht kommt. Nicht alle kauften „eins mehr“, sondern spendeten stattdessen einen Betrag an die Tafel, womit das Tafel-Team dann kaufen soll, was noch gebraucht wird.

Die erste Box war am Freitagmorgen schnell gefüllt. Über den klassischerweise gut besuchten letzten Tag vor dem Wochenende kamen noch zahlreiche weitere dazu. Bis abends um 18 Uhr lief die Aktion.