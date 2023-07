Neuer Orthopäde übernimmt etablierte Praxis im MK

Von: Volker Griese

Blumen zur Begrüßung gab es für Ahmed Salah Omar (vorne links), der die Nachfolge von Dr. Gerald Böhl antrat. Der Neue kann auf das gesamte Praxisteam inklusive Böhls Ehefrau Bettina Böhl (rechts) bauen. © Griese

Nach knapp 27 Jahren macht er Schluss: Dr. Gerald Böhl, Orthopäde, Unfallchirurg und Sportmediziner, hat seine Praxis an der Bahnhofstraße zum 1. Juli an einen Nachfolger übergeben. Der ist auch Orthopäde, kommt aus Iserlohn und hat durchaus Berufserfahrung, betritt aber dennoch Neuland.

Werdohl –Am 24. August 1996 hatte der gebürtige Werdohler Gerald Böhl zusammen mit seiner Ehefrau Bettina Böhl, einer Physiotherapeutin, die Praxis eröffnet. „Damals war das hier noch das Möbelhaus Jentzsch“, erinnert sich der Orthopäde. Natürlich musste umgebaut werden, ehe die Böhls ihre Praxis beziehen konnten. Sie bauten sich nach dem Start in die Selbstständigkeit damit eine berufliche Existenz auf. Es sei ihr Lebenswerk, sagt Gerald Böhl vor zwei Jahren anlässlich des 25-jährigen Praxisjubiläums.

In etwas mehr als 25 Jahren hat der Facharzt etwa drei Mal so viel Menschen behandelt, wie Werdohl Einwohner hat. „Es gibt nichts Schöneres, als sein eigener Chef zu sein und dann auch noch Menschen helfen zu können“, sagte er jetzt bei seinem offiziellen Abschied aus dem Berufsleben.

Denn zum 1. Juli hat Dr. Gerald Böhl seine Praxis an Ahmed Salah Omar übergeben. Er habe seine Praxis in der Vermittlungsbörse der Kassenärztlichen Vereinigung angeboten, und Omar habe am schnellsten reagiert sowie darüber hinaus den besten Eindruck hinterlassen, beschrieb Böhl, wie die beiden Mediziner zueinander gefunden haben. Das sei auch der Grund gewesen, warum es mit der Praxisübergabe so schnell gegangen sei. Böhl: „Normalerweise dauert so etwas fünf Jahre, in unserem Fall war es nicht einmal ein Jahr.“

Ahmed Omar ist 42 Jahre alt, gebürtiger Ägypter und wohnt in Iserlohn. Sein Medizinstudium hat er noch in Kairo absolviert und einen akkreditierten Masterstudiengang in Orthopädie und Unfallchirurgie mit dem Master of Science abgeschlossen. Nach seinem Umzug vor nunmehr elf Jahren nach Deutschland hat er drei Jahre als Oberarzt in der Orthopädischen Klinik Volmarstein gearbeitet, ehe er in eine orthopädische Gemeinschaftspraxis mit mehreren Standorten im Ruhrgebiet gewechselt ist. Jetzt wagt Omar, der ausgezeichnet Deutsch spricht, den Schritt in die Selbstständigkeit.

Schon in Deutschland hat Omar die fachärztliche Zusatzbezeichnung des Kinderorthopäden erworben. Auch auf die Fachrichtung der Fuß- und Sprunggelenkschirurgie hat er sich spezialisiert. Zusätzlich ist er Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Dr. Gerald Böhl ist aufgrund dieser Qualifikationen seines Nachfolgers überzeugt: „Er ist eine Bereicherung für Werdohl.“ Insbesondere auf dem Gebiet der Kinderchirurgie werde Omar viel zu tun haben, ist sich Böhl sicher. Seinen Nachfolger beschrieb als „sehr zuverlässig, freundlich und kompetent“. Böhl: „Ich bin sicher, bezüglich meines Nachfolgers die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

Weiterhin ambulante Operationen

Böhl begleitet Omar in dieser Woche noch auf den ersten Schritten. Beispielsweise haben beide einen gemeinsamen OP-Tag im Krankenhaus Plettenberg, wo Omar, wie zuvor schon Böhl, auch ambulant operieren möchte. „Für meine Patienten ist das aufgrund der räumlichen Nähe sehr praktisch“, hat der Neue bereits einen Vorteil dieser Kooperation mit der Radprax-Klinik in der Nachbarstadt erkannt. Gleichwohl: Vereinbart sei diesbezüglich noch nichts. Omar und Böhl sind aber sicher, dass es zu einer Zusammenarbeit kommen werde.

Das Praxisteam, dem Böhl bei seinem Abschied noch einmal seinen Dank „für Treue und Zuverlässigkeit“ ausdrückte, wird Omar komplett übernehmen. Dazu gehören auch Cristina Oliveira, die vom ersten Tag an in Böhls Praxis gearbeitet hat, und Bettina Böhl, die weiterhin als Physiotherapeutin tätig sein wird.

Arzt lässt sich Hintertürchen offen

Dr. Gerald Böhl selbst wird von Bord gehen, „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, wie er bekannte. „Zum einen gehe ich mit Wehmut, denn die Patienten und das Personal fehlen schon jetzt. Zum anderen freue ich mich darauf, mehr Lebenszeit mit der Familien zu verbringen und Sport treiben zu können.“ Böhl ist gerne mit dem E-Bike unterwegs, mag aber den Wassersport, vor allem Schwimmen. In seiner neu gewonnenen Freizeit möchte er seine Tochter in Hamburg und seinen Sohn in Köln besuchen, aber auch fremde Länder bereisen.

Ein Hintertürchen lässt sich der 63-Jährige sich aber noch offen: „Schön wäre es, wenn ich ganz oft Praxisvertretung machen könnte“, kann er sich eine vorübergehende Rückkehr an seinen langjährigen Arbeitsplatz vorstellen.