Neuer Asphalt für größten Parkplatz in der Innenstadt

Von: Volker Griese

Die Vermessung des Parkplatzes an der Goethestraße am Dienstag: Noch in diesem Jahr soll der Platz neu asphaltiert werden. © GRIESE

Die Stadt will den Parkplatz an der Goethestraße möglichst noch in diesem Jahr neu asphaltieren lassen. Das teilte Bauingenieurin Nina Hoffmann aus der Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung auf Nachfrage mit, als der größte Innenstadt-Parkplatz am Dienstag neu vermessen wurde. Die Ausschreibung der Arbeiten solle jetzt vorbereitet werden.

Werdohl ‒ Die finanziellen Mittel für diese Maßnahme könne die Stadt aus einem Förderprogramm zum Wiederaufbau nach der sogenannten Jahrhundertflut im Juli 2021 erhalten, sagte Hoffmann. Unter anderem bei diesem Hochwasser war der Parkplatz stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Zuge der Sanierung wolle die Stadt dann auch vorhandene Unebenheiten ausgleichen, kündigte Hoffmann weiter an. Im Anschluss an das Aufbringen einer neuen Asphaltdecke solle der Parkplatz, auf dem bis zu 200 Fahrzeuge abgestellt werden können, dann auch neu markiert werden.

Durch Witterungseinflüsse, aber auch die wiederholte Reinigung nach Hochwasserereignissen ist die Markierung der einzelnen Stellplätze mittlerweile kaum noch zu erkennen.