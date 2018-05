Westpark wird rege genutzt - und vermüllt

Werdohl - Nach den einigermaßen schönen Tagen der vergangenen Woche ist der Westpark vor allem im Bereich der großen Ruhebänke deutlich sichtbar vermüllt.

Andre Steckhan ist Anwohner und hatte seinerzeit – erfolglos – ein Bürgerbegehren gegen den Bau des Westparks angestoßen.

Steckhan steht dem Bau der Anlage nach wie vor sehr kritisch gegenüber und hat jetzt mit zahlreichen Fotos die Missstände an der Lenne dokumentiert. Gegner des Westparks hatten von Anfang an als Argument gegen den Bau der Freizeiteinrichtung angeführt, dass die Stadt nicht in der Lage sein werde, die Flächen ausreichend zu pflegen und auf Sauberkeit zu achten.

In dieser Kritik sieht sich Steckhan jetzt bestätigt. Gleich nach dem Abzug der Bauarbeiter hatten viele Werdohler den Park in Beschlag genommen. Kindern und deren Familien gefallen die Wasserspiele, Besucher nutzen die direkt an der Lenne aufgestellten Bänke.

Auf dem ganzen Gelände gibt es allerdings keinen Abfalleimer. Stadtplanerin Hartwig hatte auf Nachfrage unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass die Stadt bewusst darauf verzichtet habe. Vielleicht würden die Park-Besucher ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen.

Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Gruppen von jungen Leuten nutzen auch in den späten Abendstunden die Bänke. Auf den Bänken wird gepicknickt. Viele Menschen sind offensichtlich nicht willens, ihren Müll wieder mitzunehmen.

Steckhan und andere fordern jetzt, dass unbedingt Abfallbehälter aufgestellt werden müssen. Damit könne zumindest ein Teil der lose herumfliegenden Abfälle aufgefangen werden.