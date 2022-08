Neue Veranstaltungsreihe: Auch die zweite Ausgabe sehr gut besucht

Von: Michael Koll

Die zweite Auflage von „Donnerstags an der Lenne“ war wieder sehr gut besucht. © Koll, Michael

„Da war es schön“, sagt eine Besucherin der Zweitauflage von „Donnerstags an der Lenne“ über den ersten Treffpunkt dieser Picknick-Reihe an der Lennepromenade nahe den Sonnenfängern.

Werdohl – „Hier ist auch schön“, zeigt sie um sich auf den gut gefüllten Westpark. „Es ist einfach überall schön in Werdohl“, bringt sie ihre Lobeshymne zu einem krönenden Abschluss.

Zur Premiere vor zwei Wochen kamen gut 50 Teilnehmer. „Vielleicht 30 davon sind heute wieder hier“, sagt Kulturausschuss-Vorsitzender Lutz Hoffmann (CDU), der zusammen mit der städtischen Kulturbeauftragten Fabienne Glänzel und Veranstaltungstechniker Joachim Hoffmann die Idee für „Donnerstags an der Lenne“ umsetzte.

Doch auch viele neue Gesichter sind zu sehen am Lennestrand nahe der Dammstraße. Auch zwei Stunden nach Beginn der dreistündigen Aktion kommen immer noch weitere dazu. Zu diesem Zeitpunkt sind es mehr als 90 Werdohler, die bereits Teil der Picknick-Gesellschaft geworden sind. „Was mir besonders gefällt“, fügt Lutz Hoffmann noch hinzu, „das ist der Mix der Generation, der hier entsteht.“



Joachim Hoffmann staunt indes: „Die haben sich alle im Vorfeld abgesprochen, wer was zu essen oder zu trinken mitbringt.“ Weiter hat er beobachtet: „Und die haben oft zuhause Vorbereitungen getroffen – ganze Käseplatten angefertigt, oder sogar herzhafte Muffins gebacken.“



Melitta Barrena (2. v. r.) hatte ihre fast komplette Familie überzeugt, mit ihr in den Westpark zu kommen. © Koll, Michael

Ein Mann flaniert über das Gelände, schaut sich strahlend um und gesteht: „Ich bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal hier im Westpark.“ Er verdeutlicht: „Obwohl ich Werdohler bin, habe ich es bisher noch nicht hierher geschafft. Aber der Park ist ja echt schön geworden.“



Der Meinung ist auch Martin Rützler. Er sitzt auf einer Decke am Lenneufer und erläutert: „Vor zwei Wochen war ich nicht dabei. Aber ich wohne hier in der Nähe. Und wenn es schon vor meiner Haustür stattfindet, dann wollte ich auch mal vorbei schauen.“ Sein Fazit: „Es ist toll, dass mal so was Lockeres angeboten wird. Der Ort ist schön, das Wetter ist gut und die Gespräche, die hier entstehen, sind es auch.“



So sieht es wohl auch Melitta Barrena. Damit sie sich gut unterhalten kann, hat sie aber zur Sicherheit ihre Gesprächspartner mitgebracht: Fast ihre gesamte Familie hat sie per WhatsApp an die Lenne gelotst. Zu neunt sitzen sie beieinander. „Eine meiner Schwestern fehlt sogar noch“, hatte sie ursprünglich auf eine größere Runde gehofft. „Doch vielleicht kommt die ja in zwei Wochen mit“, hofft Barrena auf eine weitere Auflage der Aktion in diesem Sommer.



Diese war zunächst noch nicht konkret geplant, wird aber vom Wetter abhängig gemacht. Fabienne Glänzel schaut in ihre Wetter-App und stellt fest: „Noch ist für den 8. September Regen angesagt.“ Entschieden werde also kurzfristig.