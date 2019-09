Neue Transformatoren für Umspannwerk: So kommen die Schwergewichte nach Werdohl

+ © Witt Dieser Transformator wiegt 66 Tonnen. Auf Schienen wird er in das Umspannwerk eingesetzt. © Witt

Werdohl – Er wiegt circa 66 Tonnen – so viel wie sieben ausgewachsene, große Elefanten – und hat gewaltige Ausmaße: Der erste der drei neuen Transformatoren, die in das Umspannwerk des Unternehmens Mark-E am Werdohler Bahnhof integriert werden, ist Dienstagnacht in Werdohl eingetroffen.