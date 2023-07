Neue Statistik: Höchststand bei Unfällen mit Personenschäden

+ © Jona Wiechowski Dieser Lkw verunfallte auf der B229 im Bereich zwischen Eveking und Altenmühle. © Jona Wiechowski

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Auch die Zahlen aus Werdohl und Neuenrade sind alarmierend. In Balve sieht es anders aus.

Werdohl/Neuenrade/Balve – Laut einer aktuellen Erhebung des Statistischen Landesamtes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ereigneten sich 63 157 Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Das waren 16,2 Prozent mehr als 2021 (54 339). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist damit auf den höchsten Wert seit 2009 gestiegen (damals: 63 209 Unfälle). Wie IT.NRW mitteilt, gab es in Winterberg mit 8,0 Unfällen je 1 000 Einwohner im Jahr 2022 die höchste Unfallhäufigkeit aller Gemeinden des Landes.

Die niedrigste Unfallhäufigkeit wurde mit jeweils 2,2 Unfällen je 1 000 Einwohner für Schlangen im Kreis Lippe, Laer im Kreis Steinfurt und Wickede (Ruhr) im Kreis Soest ermittelt.

In den Kommunen an Lenne und Hönne hat die Zahl der Verkehrsunfälle ebenfalls zugenommen. Den stärksten Anstieg verzeichnet dort die Stadt Werdohl. Hatte es 2021 noch 50 Unfälle gegeben, stieg die Zahl 2022 auf 74. Das entspricht einem Zuwachs von 48 Prozent. Verletzte waren in 44 der 74 Fälle zu beklagen. Im Vergleich zu zu 2021 (29) ergibt sich ein Zuwachs von 51,7 Prozent.

Damit liegt der Anstieg in Werdohl deutlich über dem Landesdurchschnitt von 16,2 Prozent. Immerhin: Der Großteil der Verunfallten zog sich nur leichte Verletzungen zu. Die Zahl der Schwerverletzten ging 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozent zurück. Unfälle mit tödlichem Ausgang gab es zwei.

Ähnlich das Bild in Neuenrade: Dort nahm die Zahl der Verkehrsunfälle von 2021 (37) auf 2022 (54) um 45,9 Prozent zu. Bei 29 der 54 Unfälle gab es Verletzte. Gegenüber dem Vorjahr (24) entspricht das einem Zuwachs von 20,8 Prozent. Bemerkenswert: Die Zahl der Schwerverletzten stieg in Neuenrade um 166,7 Prozent drastisch an.

Dennoch handelte es sich bei der überwiegenden Zahl der Personenschäden um Leichtverletzte. Wie schon in 2021 gab es auch 2022 einen Unfall mit tödlichem Ausgang.

Anders verlief mit Blick auf die Straßen das Jahr in Balve. Dort nahm die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt um 1,6 Prozent ab (von 62 auf 61 Unfälle). Auch die Zahl der Personenschäden reduzierte sich um 4,8 Prozent. Gab es 2021 noch in 42 Fällen Verletzte zu beklagen, lag die Anzahl 2022 bei 40.

Zwei Personen kamen 2022 bei Verkehrsunfällen in Balve ums Leben. Der Anteil der Schwerverletzten stieg um 57,1 Prozent, während die Zahl der Leichtverletzten um 24 Prozent zurückging.