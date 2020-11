Neue Hochwassersteuerung: Das planen die Experten

Treffen am Lenne-Trog

+ © Heyn, Volker Thomas Schmidt und Nina Hoffmann von der Stadt (von links) diskutierten mit Vertretern des Ruhrverbands und Mitarbeitern des Baubetriebshofes die Möglichkeiten zur Erneuerung der Hochwassersteuerung für die Innenstadt. © Heyn, Volker

Sämtliche Kanaldeckel geöffnet, mehrere Männer und eine Frau mit Warnwesten und in Arbeitskleidung sowie Fahrzeuge vom Bauhof und des Ruhrverbandes in der Nähe des Lenne-Trogs deuteten unzweifelhaft auf etwas hin, das mit dem Abwasser in der Innenstadt zu tun hat.