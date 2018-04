Stadt Werdohl investiert in ihre Immobilien

+ © Griese Heizungsinstallateur Michael Konitzer setzt im Keller der Grundschule auf der Königsburg das Steuerungsmodul der neuen Heizung ein. © Griese

Werdohl - Der Vergabeausschuss der Stadt Werdohl hat am Donnerstag Aufträge über mehr als 100.000 Euro erteilt. Das Geld fließt in das VHS- und Musikschulgebäude, aber auch in die Grundschule auf der Königsburg.