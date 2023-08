Neue Gesichter im Jugendzentrum: Cheyenne und Santhos verstärken das Team

Von: Maximilian Birke

Im Jugend- und Bürgerzentrum ist nach dem Ende der Sommerferien der normale Betrieb wieder gestartet. Zwei neu Gesichter warten auf die Besucher: Cheyenne Neubert und Santhos Daisirajah unterstützen Stadtjugendpflegerin Anna Reith und ihr Team (von links). © Birke

Anna Reith wirkt sehr zufrieden. Gerade erst hat die Stadtjugendpflegerin gemeinsam mit ihrem Team den Sommerferienspaß erfolgreich hinter sich gebracht, schon kündigt sich die nächste positive Entwicklung an.

Werdohl – Es gibt Nachwuchs im Jugend- und Bürgerzentrum. Das Team ergänzen neuerdings die jungen Mitarbeiter Cheyenne Neubert und Santhos Daisirajah.

Santhos Daisirajah kommt aus Ütterlingsen und wird noch bis zum 18. August in der Einrichtung mitwirken. Der 20-Jährige hat sich zum 1. Oktober für ein Studium der Kindheitspädagogik oder der Sozialen Arbeit an verschiedenen Universitäten beworben. Dafür braucht er ein Vorpraktikum, das er nun im Jugend- und Bürgerzentrum ableistet.

Studieren möchte er am liebsten in Dortmund – aufgrund der Nähe zu seiner Heimatstadt Werdohl. Zur Schule gegangen ist Daisirajah in Altena, hat dort das Burggymnasium besucht. Die Schule verließ er mit dem Realschulabschluss und schloss ein Fachabitur an. Dann begann er eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Dieser Job habe den 20-Jährigen aber nicht erfüllt, berichtet er. Deshalb orientierte er sich um und fand Freude am sozialen Bereich.

„Es macht viel Spaß, hier im JBZ mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen zu arbeiten“, ist er von seinem Praktikum, in dem er bislang vor allem den Ferienspaß kennengelernt hat, angetan. Das Praktikum hatte er zunächst in einer Kindertageseinrichtung in Werdohl absolvieren wollen. Wegen der größeren Altersspanne und den damit verbundenen Herausforderungen im JBZ entschied er sich dann aber für diese Stelle.

Ganz ähnliche Gründe haben auch Cheyenne Neubert nach Werdohl gezogen. Die 23-Jährige kommt eigentlich aus Meinerzhagen und hat vor Kurzem ihre Ausbildung zur Erzieherin in einer Attendorner Kindertagesstätte erfolgreich abgeschlossen. Auch sie interessiere sich wegen der großen Altersspanne für die Arbeit im JBZ, erzählt Cheyenne.

Auf die Jugendeinrichtung wurde sie durch eine Arbeitskollegin in ihrem Ausbildungsbetrieb aufmerksam und bewarb sich schließlich – mit Erfolg. Von ihrer neuen Arbeit erhoffe sich Neubert „viel Abwechslung und ein gutes kollegiales Umfeld“, wie sie sagt. Ihr erster Eindruck während des Ferienspaßes jedenfalls sei schon sehr positiv gewesen.

Nächster Ferienspaß in den Herbstferien „Nach dem Ferienspaß ist vor dem Ferienspaß“, sagt Stadtjugendpflegerin Anna Reith und weist darauf hin, dass ab dem 4. September die Anmeldung für das Betreuungsangebot in den Herbstferien freigeschaltet ist. Die funktioniert online über die Homepage der Stadt Werdohl (www.werdohl.de). Zu den Eckdaten: Der Ferienspaß wird in beiden Wochen der Herbstferien angeboten, Kinder dürfen sich aber nur für jeweils eine Woche anmelden. Die Betreuung beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Der Teilnahmebeitrag liegt in der ersten Woche bei 25 Euro, da in dieser Woche ein Feiertag ist. In der zweiten Woche belaufen sich die Kosten auf 30 Euro. Inhaber des Werdohl-Passes zahlen die Hälfte.

Mit den beiden jungen Mitarbeitern freut sich Anna Reith, denn durch die neue Mitarbeiterin eröffneten sich neue Perspektiven, erklärt sie. Beispielsweise könnten so demnächst wieder Sonderöffnungstage während der Ferien möglich werden. Reith ist das ein Anliegen, da es ohne die Sonderöffnungstage für die älteren Jugendlichen in der Ferien kaum Angebote gibt. Lediglich die aufsuchende Sozialarbeit findet dann statt.

Das hänge mit gesetzlichen Bestimmungen zusammen, die zum Beispiel vorgeben, dass immer mindestens zwei Personen eine Jugendgruppe betreuen müssen. Durch die verbesserte Personalausstattung ergeben sich nun neue Möglichkeiten für die Einrichtungen in Werdohl, freut sich Reith.

Bedeutsam ist das auch deshalb, weil sich in diesem Jahr bisher kaum Praktikanten oder Freiwilligendienstler im JBZ beworben haben. Wer daran Interesse hat und sich für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen begeistern lassen möchte, kann sich direkt bei Anna Reith melden unter Tel. 0 23 92 / 31 14.

„Das Schöne an der Arbeit ist die Vielseitigkeit, und dass man direkt ein Feedback kriegt. Man bekommt schnell positive Rückmeldungen, merkt aber auch, wenn man ein Angebot mal an den Bedürfnissen der Besucher vorbei plant“, wirbt Reith für das JBZ.