Westfalengasleitung: Verlegung kurz vor dem großen Moment

Hier in Dresel kurz vor der Kurve Richtung Kraftwerk wird die neue Leitung an die unter der Bundesstraße Richtung Werdohl laufende Gasleitung angebunden. Die Rohre und Einrichtungen dazu sind schon herangeschafft. Ende August soll es soweit sein.

Werdohl - Bis jetzt lief alles planmäßig, von daher sollte auch die für Ende August geplante Anbindung der neu verlegten Westfalengasleitung an die alte Trasse in der B 236 gelingen. Die im Oktober 2017 begonnenen Arbeiten sollen in der Nacht vom 28. auf den 29. August abgeschlossen werden.

Alle Rohre sind seit einiger Zeit in der Erde, die Lennedüker sind vergraben, die Vorbereitungen für die finale Umbindung der Gasleitung sind in vollem Gange. Am Dienstag, 28. August, wird die Bundesstraße ab dem Abend gesperrt. Bis etwa zwei Uhr nachts werden die vorbereitenden Arbeiten brauchen, danach muss noch mehrere Stunden lang geschweißt werden. Gearbeitet wird „unter Gas“, es sind erhebliche Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeiter und alle anderen Fachkräfte nötig.

Neue Leitung geht Ende des Monats in Betrieb

In den frühen Morgenstunden des 29. August wird das Gas durch das neue Stück der Westfalenleitung fließen. Das alte, nicht mehr benötigte Stück unter der Bundesstraße etwa zwischen Kraftwerk Elverlingsen und dem Beginn der Kleingartenanlage in Dresel wird stillgelegt. Nötig war die aufwendige Verlegung, weil der Berg auf die Leitung drückt.

+ Was hier aus Blickrichtung Dresel aussieht wie der neue Werdohler Lennestrand, ist die planierte Trasse der neuen Westfalenleitung. Open Grid sorgt dafür, dass die Schneise wieder begrünt wird. © Volker Heyn

Die Gasleitung wird von Open Grid betreut. Open Grid hieß einst Ruhrgas, 2003 wurde das Unternehmen vom Energiekonzern Eon übernommen. Seit 2010 ist Open Grid ein eigenständiger Konzern. Geblieben sind über all die Jahre die Gasleitungen: Open Grid Europe betreibt in Deutschland das größte Fernleitungsnetz mit einer Länge von rund 12 000 Kilometern. Dazu gehört auch die durch Altena und Werdohl verlaufende Südwestfalenleitung, die in der Trasse der B 236 verlegt ist – und das sorgt zwischen Altena und Werdohl für Probleme.

Kriechbewegung des Hangs

Open Grid-Pressesprecher Helmut Roloff hatte es bei Baubeginn so erklärt: „Im Rahmen einer geotechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass der entlang der Bundesstraße gelegene Hang nordwestlich des Gewässers Lenne und des Kraftwerksgeländes der Mark-E aufgrund verschiedener Faktoren in einer minimalen Kriechbewegung in Richtung der Straße und somit der darin geführten Leitung rutscht.“

Um dauerhaft eine Gefährdung der Leitung auszuschließen, musste sie umgelegt werden. Knapp 200 Röhren werden für die 2,2 Kilometer lange Leitung benötigt. Jede davon ist zwölf Meter lang und hat einen Innendurchmesser von 40 Zentimetern. Die Wandstärke beträgt 6,3 Millimeter. Mit einem Druck von acht Bar wird nach der Fertigstellung das Gas durch die Leitung strömen.

Zwei Häuser in Elverlingsen abgerissen

Auf Altenaer Seite geht’s auf den zum Stortelhof gehörenden Weiden los, dort wurde das erste Mal die Lenne gedükert. Weiter ging es durch Elverlingsen – dort wurden dafür zwei Häuser abgerissen – und hinter dem Kraftwerk in Richtung Dresel, wo die neue Leitung erneut die Lenne quert, damit sie an die vorhandenen Rohre angeschlossen werden kann.