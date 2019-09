Neue DHL-Packstation: Termin für Aufbau steht endlich

Werdohl – Fast anderthalb Jahre, nachdem die Deutsche Post die DHL-Packstation am ehemaligen Aldi-Markt an der Heinrichstraße abgebaut hat, soll nun ein neuer Paketautomat aufgestellt werden.

Das hat das Unternehmen in dieser Woche auf Nachfrage mitgeteilt.

Die alte Packstation war vor dem Abriss des alten und dem Bau des neuen Aldi-Marktes aufgegeben worden. Allerdings hatte die Post schon damals mitgeteilt, nach der Eröffnung der neuen Aldi-Filiale dort wieder eine Packstation installieren zu wollen. Aldi eröffnete dann bereits ein gutes halbes Jahr später, im Februar 2019, während die Post offenbar den Behördenweg unterschätzt hatte. Bis der gelbe Riese erkannt hatte, dass in NRW auch für den Aufbau einer Packstation eine Baugenehmigung erforderlich ist, waren schon wieder fünf Monate ins Land gegangen.

Baugenehmigung schon Mitte Juli erteilt

Die Stadt Werdohl erteilte die Genehmigung schließlich am 18. Juli. Die Post habe den Standort dann am 1. August in Auftrag geben können, teilte DHL-Pressesprecherin Jessica Balleer mit. „Die bauliche Umsetzung ist angestoßen. Und der Aufbau des Automaten ist für den 2. Oktober, das heißt acht Wochen nach Disposition, durch unseren Techniker geplant“, skizzierte sie den weiteren Zeitplan. An diesem Termin orientierten sich nun auch die vorlaufenden Bauausführungstermine von Tiefbau und Elektrik.