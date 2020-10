Neue DHL-Packstation am Lidl-Markt aufgebaut

Freischaltung noch in dieser Woche

+ © Birke Am Lidl-Markt wurde am Mittwoch die DHL-Packstation aufgebaut. © Birke

Werdohl - Das Warten hat ein Ende: Am Mittwoch hat die Firma Rhenus Logistics die neue DHL-Packstation am Lidl-Markt am Fritz-Thomee-Platz aufgebaut.