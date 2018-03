Neue Lennebrücke erhält auch einen Radweg

+ © Griese Projekleiterin Nadja Hülsmann erläuterte den Ustea-Mitgliedern, wann und wie die neue Ütterlingser Lennebrücke gebaut werden soll. © Griese

Werdohl - Bis Ende 2020 will der NRW-Landesbetrieb Straßenbau die neue Lennebrücke in Ütterlingsen in Betrieb nehmen. Das haben Klaus Gillmann, Projektleiter Planung beim Landesbetrieb, und Nadja Hülsmann, Projektleiterin Brückenbau beim Landesbetrieb, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung (Ustea) noch einmal bekräftigt. Und sie haben weitere Details des geplanten Bauwerks mitgeteilt.