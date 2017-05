Wohl doch mehrere Helfer nach Motorradunfall

+ © Griese Motorradunfall im Versetal: Um das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer ist eine heftige Diskussion entbrannt. © Griese

Werdohl - Möglicherweise haben doch nicht so viele Autofahrer dem am Montagnachmittag im Versetal verunglückten 44-jährigen Motorradfahrer ihre Hilfe verweigert, wie es zunächst dargestellt wurde. Das haben am Dienstag weitere Nachfragen der Redaktion ergeben.