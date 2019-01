Nach 201 Tagen: Neue Aldi-Filiale eröffnet früher als geplant

Eröffnung mit Gratis-Angeboten

+ © Griese Auf der Baustelle der neuen Aldi-Filiale an der Heinrichstraße herrscht derzeit Hochbetrieb. Rechts stehen die Lastwagen, die das Inventar anliefern wollen, bereits Schlange. © Griese

Werdohl - Gerade einmal sieben Monate nachdem die alte Aldi-Filiale an der Heinrichstraße ihre Türen geschlossen hat, soll die neue Verkaufsstelle des Discounters eröffnet werden. Zwischen dem Beginn des Abrisses am 16. Juli und Eröffnung des Neubaus am 2. Februar werden dann exakt 201 Tage liegen.