Netto-Räuber erneut vor Gericht: Drogenprobleme und Widersprüche

Einer der vier Täter der Raubserie auf Nettomärkte im Jahr 2021 steht erneut vor Gericht. Er veränderte seine Aussagen zu seinem Drogenproblem. Das blieb nicht ohne Folgen.

Werdohl/Hagen – Eine kleine Korrektur, ein gewisser Strafrabatt – die Verhandlung gegen einen mittlerweile 27-jährigen Komplizen der rechtskräftig verurteilten Netto- und Getränkemarkträuber, die in Werdohl und Umgebung vor knapp zwei Jahren aktiv war, hätte zügig über die Bühne gehen können.

Stattdessen hat die 4. große Strafkammer des Landgerichts Hagen einen dritten Verhandlungstag anberaumt. Außerdem sollen nunmehr einige Zeugen geladen werden. Was war geschehen?

Der Angeklagte hatte das Urteil der 1. großen Strafkammer, das ihn zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilte, vom Bundesgerichtshof (BGH) überprüfen lassen. Bei dem, was Juristen die Tatsachenfeststellungen nennen, bestätigte der BGH das Urteil.

Damit ist auch die Frage beantwortet, ob der Angeklagte Mittäter oder lediglich „Helfer“ der eigentlichen Räuber war. Letztere Rolle hätte nicht dazu gepasst, dass er im Auto und dort nicht einmal am Steuer saß. Worin hätte sein Beitrag bestehen sollen, wenn nicht in einer gewissen Organisation?

Der Rückschluss, dass er den Überfall mitgeplant hatte, war also durchaus schlüssig. An dieser Mittäterschaft ließ sich nach der Entscheidung des BGH auch nicht mehr herumdeuteln.

Es gab aber einen gewissen Widerspruch zwischen der Feststellung, dass der Angeklagte laut Urteil vom 27. April 2022 eine „planende und organisierende Rolle“ bei der Tat gespielt haben sollte, andererseits aber an der eigentlichen Tat in dem Netto-Markt nicht direkt beteiligt war.

Die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen brachte den Widerspruch dieser Feststellungen auf den Punkt: „Als Mittäter ist er nicht am Tatort, hat aber organisiert.“

Immerhin hatte er in dem von ihm organisierten Auto gesessen, dessen Fahrerin aus Neuenrade wegen „Beihilfe“ letztlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Werdohl, Neuenrade, Balve Herscheid: In diesen Orten schlug die Räuberbande zu

Zwischen dem 21. April und dem 6. Mai 2021 gab es Raubüberfälle auf Getränke- und Lebensmittelmärkte sowie einen Kiosk in Werdohl, Neuenrade, Balve, Menden, Herscheid, Meinerzhagen und Arnsberg. Von vier Angeklagten erschienen zunächst nur drei zum Prozess im Landgericht Hagen. Zwei davon wurden am 13. Dezember 2021 zu vollstreckbaren Haftstrafen bis zu sechs Jahren verurteilt. Beide sind derzeit in einer Drogenentzugsklinik. Der vierte Angeklagte, der damals in Werdohl wohnte, wurde am 15. November 2021 vorläufig festgenommen und in seinem Strafverfahren am 27. April 2022 zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Es bestand der Verdacht, dass er bei den Raubüberfällen der Drahtzieher im Hintergrund gewesen war. Nachgewiesen werden konnte ihm aber nur seine Anwesenheit bei dem letzten Raub in Arnsberg-Herdringen. Die Polizei nahm ihn im Fluchtauto der Räuber neben der Beute und einer PTB-Waffe (Schreckschusswaffe) fest. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil im Wesentlichen, hob aber das verhängte Strafmaß am 24. November 2022 wegen einer widersprüchlichen Argumentation bei den Strafzumessungsgründen auf. Deshalb wird nun erneut im Landgericht Hagen verhandelt.