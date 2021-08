Nächster Großauftrag: Vossloh liefert Weichen nach Norwegen

80-Millionen-Euro-Deal

Der Vossloh-Konzern, hier der Stammsitz in Werdohl, hat jetzt einen Großauftrag in Norwegen an Land gezogen.

Der Werdohler Bahntechnikkonzern Vossloh hat einen umfassenden Rahmenvertrag in Norwegen gewonnen. Das hat der Konzern am Donnerstag mitgeteilt.

Über die schwedische Tochtergesellschaft Vossloh Nordic Switch Systems AB liefert Vossloh eigenen Angaben zufolge in den nächsten Jahren Weichen und Kreuzungen an Bane NOR, den staatlichen Infrastrukturbetreiber des rund 4200 Kilometer langen Eisenbahnnetzes in Norwegen. Der Rahmenvertrag umfasse vor allem die Lieferung von Weichen und Kreuzungen für konventionelle Bahnstrecken sowie die Entwicklung einer neuen Weichenreihe für Schwerlaststrecken, teilte Vossloh mit. Dabei würden die Weichen standardmäßig auf Wunsch von Bane NOR vollständig vormontiert und just-in-time aus dem schwedischen Vossloh-Werk in Örebro auf speziellen Weichentransportwagen geliefert.

Daneben deckt der Vertrag laut Vossloh einen umfassenden Ersatzteilservice für alle bestehenden Weichen und Kreuzungen im norwegischen Bahnnetz ab.

Zwei Jahre Laufzeit

Der Vertrag habe zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren und beinhalte Verlängerungsoptionen für weitere sechs Jahre, teilte Vossloh weiter mit. Die Lieferungen aus dem Rahmenvertrag sollen noch 2021 starten. Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit inklusive Optionen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf mehr als 80 Millionen Euro.



„Eine wesentliche Rolle bei der Auftragsvergabe spielten auch Nachhaltigkeitskriterien, ein Beleg für den hohen Stellenwert dieses Themas in unserer Industrie“, erklärte Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. Der Rahmenvertrag eröffne Vossloh weitere Wachstumspotenziale, ergänzte Schuster. So seien für die nächsten Jahre beispielsweise Investitionen für die Digitalisierung und das datenbasierte Monitoring des norwegischen Streckennetzes geplant.

Spezialisiert auf Weichensysteme

Vossloh Nordic Switch Systems zählt innerhalb des Vossloh-Konzerns zum Geschäftsbereich Customized Modules. Die Gesellschaft mit Sitz in Ystad (Schauplatz der Kurt-Wallander-Krimis) und Produktionsstandort in Örebro beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Weichensystemen spezialisiert.

Erst Ende Juli hatte Vossloh auf dem niederländischen Markt expandiert und das nordholländische Unternehmen ETS Spoor B.V. gekauft. Auch wirtschaftlich läuft es derzeit rund. Nachdem der börsennotierte Konzern zunächst seine Umsatzprognose nach oben korrigiert hatte, veröffentlichte Vossloh jüngst auch erfreuliche Zahlen für das erste Halbjahr 2021.