Nachsitzen beim Glasfaserausbau: Stadt und Bürger wütend über aufgebrochene Flächen

Von: Volker Griese

In der Otto-Spelsberg-Straße und am Eickelsborn war eine Baukolonne der Firma Selecta am Mittwoch damit beschäftigt, die aufgebrochenen Glasfaserkabeltrassen wieder zu verschließen. © Griese

Die Frist ist abgelaufen. Vier Wochen hatte die Stadt Werdohl am 4. August dem von der Deutschen Telekom mit dem Glasfaserausbau beauftragten Unternehmen Selecta Zeit gegeben, bereits aufgebrochene Asphaltflächen in Straßen und Wegen zu verschließen. Jetzt sagt Werdohls Tiefbau-Chef Martin Hempel: „Wir machen Fortschritte.“ Ganz zufrieden ist er aber noch nicht.

Werdohl – Bei den monatelangen Arbeiten, die notwendig waren, um im ganzen Stadtgebiet etwa 60 Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen, waren zahlreiche Straßen und Gehwege aufgebrochen worden. Das Wiederverschließen der Asphaltdecken verlief dann aber nicht nur nach Einschätzung der Stadtverwaltung reichlich unkoordiniert und schleppend, auch in der Bevölkerung wurde Unmut laut.

Für den 4. August hatte die Stadt deshalb Vertreter von Telekom und Selecta zum Krisengespräch ins Rathaus gebeten und die Regeln für die weiteren Arbeiten vorgegeben: Weitere Aufbrüche durften erst einmal nicht vorgenommen werden und die bereits aufgebrochenen Flächen mussten innerhalb von vier Wochen verschlossen werden, dabei die besonders gefährlichen Stellen zuerst. Notfalls, drohte die Stadt an, würden die Arbeiten anderweitig vergeben und anschließend der Firma Selecta in Rechnung gestellt.

Vier Wochen später sind zwar immer noch nicht alle Straßen und Wege wieder hergestellt, Hempel sieht aber Fortschritte: „Es ist viel gemacht worden, wir erkennen den Willen.“ Zum Teil sei es auf das im August regnerische Wetter zurückzuführen, dass die Arbeiten nicht wie gewünscht vorangekommen seien, sagte er auf Nachfrage. Andererseits sei aber anzuerkennen, dass die Firma Selecta jetzt mit drei Baukolonnen in Werdohl unterwegs sei.

Stadt hält Druck aufrecht

„Es ist jetzt absehbar, dass in etwa drei Wochen die Verkehrssicherheit wieder hergestellt ist“, gab Hempel eine Einschätzung ab, wie lange die Arbeiten noch dauern könnten. Diese Nachfrist räume die Stadt dem Unternehmen jetzt aber nur für die Bereiche ein, die keine besonderen Gefahrenstellen seien. „Wo Gefahr im Verzug ist, werden wir nach wie vor im Zuge der Ersatzvornahme tätig“, schränkte der Leiter der städtischen Tiefbauabteilung ein, dass die Geduld der Stadt nicht endlos sei. Als Beispiele nannte Hempel Aufbrüche in der Carl-Diem-Straße und in der Feldstraße.

Überhaupt sei der Stadtteil Königsburg neben Ütterlingsen noch einer der Bereiche, in denen das Unternehmen jetzt vorrangig tätig werden müsse, eventuell sogar gleichzeitig. Allerdings gebe es eine Ausnahme: In der Oststraße müsse zunächst noch die Firma Ossenberg die Kanalbauarbeiten abschließen. Das wird nach Hempels Einschätzung noch etwa drei Wochen dauern.

Doch auch wenn Ende September alle bisherigen Straßen- und Wegeaufbrüche im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau wieder verschlossen sein sollten, abgeschlossen ist diese Infrastrukturmaßnahme damit noch nicht. Die letzten paar Kilometer Glasfaser müssen dann noch verlegt werden. Wieviele es genau sind, konnte Hempel nicht sagen. Anfang August hatte er von zwei Kilometern gesprochen, in dieser Woche war von drei bis vier Kilometern die Rede. Fest steht für ihn nur: „Es darf nicht mehr sein, dass die aufgebrochenen Flächen so lange offen bleiben.“ Allerdings könnten die letzten paar Kilometer auch von einer Baukolonne erledigt werden, die dann den Asphalt aufnehme, die Gräben schachte, Kabel verlege und alles wieder ordnungsgemäß verschließe, lautete seine fachliche Einschätzung.