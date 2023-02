Nachfrage enorm: Tagesmutter zieht ins Kellergeschoss

Von: Volker Griese

Die Werdohler Tagesmutter Annika Thöne – hier mit vier der fünf von ihr betreuten Kinder – hat in Eveking einen neuen Betreuungsraum bezogen. © Griese

Nach knapp zwei Jahren ist die Werdohler Tagesmutter Annika Thöne mit ihren Schützlingen in neue Räume umgezogen. An einer bewährten Kooperation hält sie aber weiterhin fest.

Werdohl – Seit 2020 betreut die 36-jährige Mutter von zwei Kindern auch Sprösslinge anderer Familien. Derzeit sind es fünf Mädchen und Jungen im Alter von elf Monaten bis drei Jahren, die täglich zu ihr kommen. Anfangs hätten ihre Pflegekinder sich auch noch gut mit ihren leiblichen Kindern verstanden, erzählt Thöne. Mittlerweile sei aber der Altersunterschied zu groß geworden.

Deshalb ist Annika Thöne mit ihrer Tagespflegestelle nun ins Erdgeschoss des Hauses an der Hauptstraße in Eveking umgezogen. „Da stand noch ein Lagerraum leer. Den haben wir umfassend renoviert“, erklärt sie.

Die Betriebserlaubnis für eine Tagespflegestelle dafür zu bekommen, sei kein Problem gewesen. So stehen den fünf Kindern dort nun etwa 40 Quadratmeter zum Spielen zur Verfügung. „Und für den Sommer haben wir noch einen großen Garten“, sagt Thöne.

Zum wöchentlichen Turnen muss Annika Thöne mit ihren Schützlingen aber weiterhin ausweichen. Dafür nutzt sie freitags die katholische Kindertagesstätte St. Bonifatius in der Nachbarschaft. Diese Kooperation sei sehr unproblematisch, versichert Thöne, die übrigens eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen registriert.

„Ich kann gar nicht so viele Plätze anbieten wie nachgefragt werden“, berichtet die gelernte Altenpflegerin, die vor Aufnahme ihrer Tätigkeit als Tagesmutter noch einen Ausbildungskursus absolvieren musste, auch, um pädagogische Kenntnisse zu erlangen.

Die Tagespflege ist in Werdohl übrigens eine zunehmend beliebte Alternative zur Kinderbetreuung in den städtischen, konfessionellen von freien Trägern betriebenen Kindertagesstätten. In der Stadt an Lenne und Verse gebe es derzeit in zehn Tagespflegestellen 42 Plätze, von denen 29 allein mit Werdohler Kindern belegt seien, sagt Daniela Wall vom Kindertagespflegebüro der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Es würden aber auch einige Kinder aus Nachbarkommunen betreut. Bedarf an weiteren Tagespflegestellen sei nach wie vor da, betonte sie. Interessierte erreichen Daniela Wall unter Tel. 0 173/ 2 73 12 83 und per E-Mail an Kindertagespflege-werdohl@awo-ha-mk.de.