Nach vier Jahren wieder Stadtfest: Das kann man erleben

Von: Volker Griese

Im aufblasbaren Minions-Abenteuerpark können bis zu 50 Kinder gleichzeitig klettern, laufen, springen, rutschen, hüpfen und toben. © Fun Production

Nach einer vierjährigen Pause aufgrund der Coronapandemie wird in diesem Jahr erstmals wieder ein Werdohler Stadtfest stattfinden. Der Termin ist der alte: der erste Samstag im Juni. Aber ansonsten verspricht Werdohls Kulturmanagerin Fabienne Glänzel einige Neuerungen, mit denen sie möglichst viele Zielgruppen ansprechen wolle.

Werdohl – Das Festgebiet umfasst die Freiheitstraße, den Brüninghaus-Platz, den Ludwig-Grimm-Park, die untere Neustadtstraße, den östlichen Teil der Bahnhofstraße und den Bereich am Friedrich-Keßler-Platz. Die Freiheitstraße wird zwischen Hausnummer 28 und dem Beginn der Fußgängerzone am Samstag, 3. Juni, komplett gesperrt. Der Busverkehr der MVG wird über die Goethestraße umgeleitet, wo Ersatzhaltestellen eingerichtet werden und ein absolutes Halteverbot gilt. An der Neustadtstraße zwischen Fußgängerzone und dem Kreuzungsbereich Wilhelmstraße gilt schon ab Freitag, 2. Juni, ebenfalls ein absolutes Halteverbot.

Mit einer ökumenischen Andacht ab 11.30 Uhr in der Christuskirche im Herzen der Stadt wird das 43. Werdohler Stadtfest am 3. Juni traditionell beginnen; anschließend wird Bürgermeister Andreas Späinghaus, der sich wünscht, dass die Werdohler bei diesem Fest „Freunde treffen, reden und Spaß haben“, die Veranstaltung auf dem Alfred-Colsman-Platz offiziell eröffnen. Und dann wird ein Programm für nahezu jeden Geschmack geboten.

Flohmarkt

Entlang der Freiheitstraße wird an diesem Tag ein Flohmarkt stattfinden. So etwas hat es vor etlichen Jahren schon einmal gegeben, jetzt wird die Idee wiederbelebt. Kinder können ihre nicht mehr benötigten „Schätze“ aus der Spielzeugecke ebenso anbieten, wie Erwachsene versuchen können, den beim jüngsten Frühlingsputz ausrangierten Trödel an den Mann oder an die Frau zu bringen. Kulturmanagerin Fabienne Glänzel, die das Stadtfest erstmals federführend organisiert, geht davon aus, dass mindestens 21 Flohmarktstände zu finden sein werden.

Kunst- und Handwerkermarkt

Erstmals wird in der Stadtbücherei beim Stadtfest ein Kunst- und Handwerkermarkt stattfinden. Den gab es da in den vergangenen Jahren stets zum Weihnachtsmarkt. Über die Anfrage von Fabienne Glänzel aus der Stadtverwaltung waren die Kreativen aber sehr erfreut, denn die meisten von ihnen sind in der in der Vorweihnachtszeit ohnehin sehr beschäftigt, haben dagegen im Sommer deutlich weniger Ausstellungsgelegenheiten. Deshalb werden 15 Aussteller nun ihre Arbeiten präsentieren: Deko- und Geschenkartikel, Seifen, Kerzen, Schmuck, Taschen aus alten Stoffen, Acrylmalereien, aber auch Mode, die in der Crazy-Wool-Technik entstanden ist. „Eine Teilnehmerin faltet Motive in alte Bücher“, verrät Glänzel, dass auch ausgefallene Kreativtechniken im Angebot sein werden.

Unterhaltung

Das Zentrum der Unterhaltung wird die Bühne auf dem Alfred-Colsman-Platz sein. Dort werden der Shanty-Chor mit Kindern der Gemeinschaftsgrundschule (12.15 Uhr) und die Schulband der Albert-Einstein-Gesamtschule (15.45 Uhr) auftreten und zwischendurch DJ Alexander Krause auflegen. Ab 14 Uhr werden die Tanzmäuse, die Dancing Cats und die Kinder-Hip-Hop-Gruppe der DJK TuS Westfalia Werdohl dort ihr Können zeigen. Auch einen Tanzauftritt der Folkloregruppe des türkischen Kultur- und Solidaritätsvereins Giresunlular wird es geben (15 Uhr). Ein Auftritt der ChrisDana Twins – die beiden Lüdenscheiderinnen sind bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ aufgetreten – ist für 17 Uhr vorgesehen. Der Fußball-Freesytler Julinho wird wahrscheinlich auch auf der Bühne auftreten, aber auch an vielen anderen Stellen des Festgebiets.

Die Lüdenscheider Unterhaltungsband Blue Noize mit der Werdohler Sängerin Elisabete Vidal (2. von links) am Mikrofon wird den Stadtfest-Abend musikalisch gestalten. Archi © Koll

Und schließlich wird die Lüdenscheider Unterhaltungsband Blue Noize in der Besetzung Elisabete Vidal (Gesang), Stefan Sprafke (Gesang/Gitarre), Udo Oestreicher (Drums), Rolf Roskos (Drums), Joachim Hoffmann (Bass) und Andreas Meister (Keyboards) ab 19 Uhr bis etwa Mitternacht auf der Bühne am Colsman-Platz dafür sorgen, dass das Stadtfest mit einer Party ausklingen kann.

Kinderprogramm

Beim Stadtfest wird es auch ein riesiges Unterhaltungs- und Aktionsprogramm für Kinder geben. Der Ludwig-Grimm-Park und der Brüninghaus-Platz werden dafür zu seinem wahren Kinderparadies umgebaut. Es wird mehrere Hüpfburgen und den berüchtigten „Teufelsbalken“ geben, aber auch Schlotis Bimmelbahn wird ihre Runden drehen und ein Stelzenläufer wird sich unters Volk mischen. Bei einem Riesenmikado kommt es auf Geschicklichkeit und beim Vier-gewinnt- Spiel auf Kombinationsvermögen an. Der Plettenberger Schausteller Langhoff wird ein Kinderkarussell aufstellen und der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule wird ein Fruit-Ninja-Spiel anbieten. Es wird Stände mit Dosen- und Pfeilwerfen geben, man kann Buttons selber herstellen und sein Glück beim Fadenziehen versuchen. Wer bei so viel Aktion zwischendurch etwas Ruhe sucht, kann die in der Chillout-Lounge finden, die das Jugend- und Bürgerzentrum anbieten wird.

Gourmetmeile

Ein Kernstück des Stadtfests wird die Gourmetmeile entlang der Freiheitstraße sein, auf der sich mehr als 20 Anbieter von Leckereien tummeln werden. Dort können Stadtfestgäste Platz nehmen und mit anderen ihren Snack genießen oder einen Cocktail von der Bar trinken. „Ein Treffen auf der Gourmetmeile wäre auch im Sinne des Come together-Gedankens, den wir nach dreijähriger Pause sehr hoch hängen“, so Fabienne Glänzel. Apropos Bewirtung: Die HSV Plettenberg/Werdohl und die III. Kompanie des Werdohler Schützenvereins werden gemeinsam wieder den großen Getränkewagen auf dem Alfred-Colsman-Platz bewirtschaften.

Was gibts sonst noch?

Der Energieversorger Mark-E wird an einem Info-Stand über seine Serviceleistungen und Produkte informieren, vor allem aber kann man dort ein sogenanntes Balkonkraftwerk, eine steckerfertige Solaranlage, gewinnen. Das Autohaus Wahl wird mehrere Renault-Modelle ausstellen, und auch die Freunde von Oldtimern werden auf ihre Kosten kommen. Mehrere Werdohler Vereine und Organisationen, aber auch Beratungseinrichtungen werden sich mit Informations- und Aktionsständen am Stadtfest beteiligen.

Parkplätze

Parken können Stadtfest-Besucher an diesem Samstag in der Innenstadt übrigens kostenfrei. In geringer Entfernung zum Festgebiet gibt es viele Stellplätze auf den Parkplätzen am Rathaus und an der Goethestraße, aber auch im Alten Dorf und auf dem Parkplatz Zur Alten Post (Zufahrt von der Wilhelmstraße). Darüber hinaus gibt es Parkmöglichkeiten im Bahnhofsviertel. Die überwachten Stellplätze am Lidl und am Aldi sind den Kunden der Discounter vorbehalten und außerdem ist die Parkdauer dort begrenzt.