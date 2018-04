Nach Verkauf an Aperam: VDM-Betriebsrat schweigt

+ © Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort Der luxemburgische Stahlriese Aperam hat VDM Metals übernommen, das Geschäft muss allerdings noch von den Kartellbehörden genehmigt werden. Der VDM-Betriebsrat wurde davon offensichtlich völlig überrascht. © Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

Werdohl - Der Betriebsrat von VDM Metals scheint nach dem angekündigten Verkauf an Aperam S.A. in Luxemburg in eine Schockstarre gefallen zu sein. Der Gesamtbetriebsrat habe vereinbart, dass es aktuell keine Stellungnahme geben werde.