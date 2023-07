Nach tragischem Unfall auf B236: 31-Jährige außer Lebensgefahr

Von: Maximilian Birke

Besetzt mit zwei Frauen aus dem Ruhrgebiet wurde der Opel Astra über die Leitplanke katapultiert und flog in die Lenne. © Maximilian Birke

Nach dem schlimmen Verkehrsunfall an der Lenne schwebten zwei junge Frauen in Lebensgefahr. Eine 31-jährige Gelsenkirchenerin wurde mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Zu ihrem Zustand gibt die Polizei nun neue Informationen bekannt.

Werdohl – Die bei dem tragischen Verkehrsunfall am 16. Juni auf der B 236 verletzte Frau aus Gelsenkirchen konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Dies teilte die Kreispolizeibehörde auf Nachfrage mit.

Die 31-Jährige hatte die Bundesstraße gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau aus Recklinghausen in Richtung Werdohl befahren als es in Höhe der Abzweigung Höllmecke zu dem Unfall kam.

Der Opel Astra, mit dem die Frauen aus dem Ruhrgebiet unterwegs waren, wurde dabei in die Luft katapultiert und flog in die Lenne. Beide Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden von Ersthelfern und den ersteintreffenden Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug befreit.

Beide Frauen mussten am Lenneufer reanimiert werden. Die 31-Jährige wurde mit der Luftrettung in ein Krankenhaus nach Bochum geflogen, die 28-Jährige verbrachte ein Rettungswagen in das Klinikum Hellersen. Noch am Abend des 16. Juni gab es traurige Gewissheit: Die junge Frau aus Recklinghausen erlag in Lüdenscheid ihren Verletzungen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch immer unklar. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hatte vor Ort Spuren gesichert. Diese würden nun durch einen Gutachter ausgewertet, erklärte die Kreispolizeibehörde.