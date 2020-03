Nach Tankstellenüberfall: So geht es mit dem Täter weiter

Total-Tankstelle in Werdohl

+ © Heyn Die Total-Tankstelle an der Ütterlingser Straße wurde am Dienstagabend überfallen, der Täter allerdings auf frischer Tat ertappt.

Werdohl – Nach dem Überfall auf die Total-Tankstelle in Werdohl an der Ütterlingser Straße ist Haftbefehl gegen den erst 17-jährigen Täter erlassen worden, den die Polizei am Dienstagabend auf frischer Tat ertappt hatte.