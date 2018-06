Nach SV-Bericht: Ruhe im Garten an der Waldstraße

+ © Heyn Familie Herdes kann ihren großen Garten mit Swimmingpool nun wieder ausgiebig genießen. © Heyn

Werdohl - Ernst-Wilhelm Herdes hatte am vergangenen Wochenende Ruhe in seinem Garten an der Waldstraße. Direkt nach Erscheinen des Berichts im SV seien keine Bälle mehr vom benachbarten Bolzplatz in den Garten der Familien Herdes geflogen.