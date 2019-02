Nach Radlader-Brand: Belohnung für Hinweise auf Täter

Werdohl – Wer hat die Täter gesehen, die in der Nacht zu Dienstag eine Spur der Verwüstung in Werdohl hinterließen? Für Hinweise gibt's eine Belohnung.

2000 Euro Belohnung gibt es für Hinweise, die dazu führen, den- oder diejenigen Täter dingfest zu machen, die in der Nacht zum Dienstag einen Radlader an der Altenaer Straße in Werdohl klauten, mit ihm über den Fußweg entlang der Lenne bretterten, dabei mehrere Sitzgruppen demolierten und das Fahrzeug anschließend in Brand setzten.

Mitarbeiter einer Firma hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Diebe haben einen Schaden in fast sechsstelliger Höhe angerichtet. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Werdohl unter 02392/9 39 90 melden.