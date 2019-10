Nach 48 Jahren: Der mächtigste Mann der Werdohler Verwaltung geht

+ © Griese Michael Grabs kann man nicht nur aufgrund dieses Fotos als „graue Eminenz“ bezeichnen. Seit dem Jahr 2009 hat er ausnahmslos alle wesentlichen Entwicklungen der Stadt Werdohl mitgestaltet. Bald geht er nach 48 Jahren Dienst bei der Stadt in Rente. © Griese

Werdohl – Kein Thema in der Verwaltung, von dem er nichts weiß. Keine Frage an die Stadt, auf die er keine Antwort hatte. Keine Entscheidung, an der er nicht beteiligt war. So eine Bedeutung auf einer Funktionsstelle in der Stadtverwaltung wird in naher Zukunft erst einmal niemand mehr erreichen.