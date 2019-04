Nach geplatzter Gesamtschul-Fusion: Wie kann es weitergehen?

+ © Heyn Fachbereichsleiter Michael Grabs (links) und Schulausschussvorsitzender Wilhelm Jansen spielen entscheidende Rollen bei der Frage, welche Schulform in Werdohl in Zukunft übrig bleiben wird. © Heyn

Werdohl - Was kann kommen? Die wenigen Möglichkeiten, die der Rat der Stadt Werdohl für die bevorstehende Schul-Entscheidung hat, will die Verwaltung in einer Vorlage für den nächsten Sonder-Schulausschuss vorstellen. Das erklärte Fachbereichsleiter Michael Grabs am Montag den zum größten Teil schockierten Ausschussmitgliedern.