Nach „Genuss am Fluss": Veranstalter stellt sich viele Fragen

„Wie können wir uns besser auf das einstellen, was die Zielgruppe möchte?“ Diese Frage ist eine von vielen, die Ingo Wöste, den Chef der Wohnungsgesellschaft Werdohl (Woge), nach der 12. Auflage von Genuss am Fluss beschäftigt.

Werdohl – Die Besucherzahlen am Samstag seien zwar zufriedenstellend und etwa auf dem Vorjahresniveau gewesen, dennoch hat das Fest den Hauptorganisator zum Nachdenken gebracht. Die Fragen, die er sich stellt, möchte er an die in Werdohl lebenden Menschen weitergeben, möchte zum Nachdenken und auch zur offenen Diskussion anregen.

Wöste betont dabei, dass keine seiner Fragen vorwurfsvoll gemeint ist oder eine belehrende Absicht habe. Vielmehr möchte er verstehen, was sich Werdohlerinnen und Werdohler für ihre Stadt wünschen – und auch für Genuss am Fluss. Ihm sei aufgefallen, dass es nach Corona schwerer geworden sei, die Menschen für die Teilnahme an Veranstaltungen zu gewinnen.

Das betreffe längst nicht nur Angebote der Woge, sondern auch solche von Vereinen und anderen Organisationen. Am Samstagnachmittag beispielsweise sei an der Dammstraße noch recht wenig losgewesen.

Lag es an der Wetterprognose, am kulinarischen Angebot oder ging das Musikprogramm an der Zielgruppe vorbei? „Ich kann darüber nur spekulieren“, sagt Wöste, der sich aber wünschen würde, die Gedanken der Menschen zu verstehen, die sich dazu entscheiden lieber zu Hause zu bleiben.

Wer übers Feiern und den Besuch von Veranstaltungen nachdenkt, der kommt nicht umhin auch über Preise zu reden. Alles ist teurer geworden, nicht nur die Preise für Getränke und Essen – auch die Kosten, die hinter einer Veranstaltung stehen, seien deutlich gestiegen, gibt Ingo Wöste zu bedenken: Von den Genehmigungsgebühren der Stadt über Künstlersozialabgaben und Nebenkosten für Strom und Toilettennutzung bis hin zu Gema-Gebühren und Unterbringungskosten für Eventtechniker und Musizierende.

Dabei seien die entstehenden Kosten durchaus gerechtfertigt, betont Wöste. „Es ist legitim, dass eine Bühne vor der Veranstaltung geprüft werden muss und dass Künstler sozialversicherungstechnisch abgesichert werden.“ Vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten wünscht sich die Woge, wünschen sich ebenso aber auch andere Organisatoren aus der Vereinswelt, dass sich die Investitionen lohnen und viele Menschen kommen. Umso bedeutsamer sei es, zu wissen, was die Menschen erwarten. „Die Leute stimmen letztlich mit ihren Füßen ab, ob sie etwas wollen oder nicht“, sagt der Woge-Chef.

„Beim Abendprogramm an der Lenne hatten wir zwar einen guten Besucherandrang, er hätte aber auch noch besser sein können.“ Ob es daran lag, dass nach dem Ende der Sommerferien verstärkt auch privat gefeiert wird? Ob die Inflation in Verbindung mit fehlenden Lohnanpassungen zur Zurückhaltung führt?

Es lasse sich nur darüber spekulieren, meint Wöste, der sich aber mit einfachen Begründungen wie zum Beispiel der des unbeständigen Wetters nicht zufrieden gibt. „Zum Wacken kommen die Leute ja auch, obwohl es regnet und matschig ist. Vielleicht ist unser Angebot nicht reizvoll genug.“

Es gelte allerdings, dass die Woge das Angebot für die kostenlose Veranstaltung Genuss am Fluss nicht von Jahr zu Jahr ausbauen und steigern kann. „Höher, größer, toller können wir nicht mitgehen. Wir gehen treuhänderisch mit dem Geld der Wohnungsgesellschaft um, daher muss das Programm in einem vertretbaren finanziellen Rahmen bleiben“, so Wöste.

„Ohne die finanzielle Beteiligung der Volksbank wäre die Veranstaltung gar nicht durchführbar. Sie legitimiert sich ausschließlich durch die Teilnahme der Bevölkerung.“ Verschieben sich die Bedürfnisse der Einwohner nun dahingehend, dass größere Events in der Stadt, bei denen sich Menschen begegnen und austauschen können, nicht mehr für notwendig empfunden werden, müsse man früher oder später die Frage stellen, ob so ein Angebot noch sinnvoll ist.

„Wie lebenswert soll eine Stadt in Zukunft noch sein und braucht es überhaupt noch solche Veranstaltungen dazu?“, fragt Wöste, der sich erhofft ein Nachdenken anzuregen. Es sei nur logisch – egal, in welchem Bereich man denkt – dass Angebote reduziert oder ganz aufgegeben werden, wenn die Nachfrage nicht mehr gegeben ist. „Alles hat eine Wirkung.“

Genuss am Fluss aber soll auch in den nächsten Jahren weiter stattfinden, betont er, dann mit einem Angebot, von dem sich die Organisatoren erhoffen, die Zielgruppen noch besser anzusprechen und wieder an die Lenne zu locken. Der Woge-Chef unterstreicht, dass er seine Gedanken nicht als Nörgelei missverstanden wissen will.

„Ich möchte niemanden auffordern, ermahnen oder jemandem ein schlechtes Gewissen machen. Wir sind zufrieden mit der diesjährigen Auflage von Genuss am Fluss. Aber wir müssen uns für die Zukunft mit diesen Fragen auseinandersetzen und uns darüber auf Augenhöhe austauschen“, sagt Wöste.