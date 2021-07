Nach dem Unwetter: Aufräumarbeiten gehen weiter

Einige Straßen noch gesperrt

+ © Wilczek, Markus Am Montag begannen nach dem Unwetter auch die Aufräumarbeiten rund um dem Parkplatz an der Goethestraße. © Wilczek, Markus

Nachdem Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes in Werdohl bereits am Freitag den „Trog“, die Unterfahrung der Stadtbrücke, von den Spuren der Überschwemmung befreit hatten, haben sie am Montag auch den großen Parkplatz an der Goethestraße gereinigt.

Er kann damit jetzt wieder genutzt werden. An anderen Stellen im Stadtgebiet ist die Beseitigung der Unwetterfolgen aufwendiger, weshalb einige Straßen noch gesperrt sind.

Sperrungen gelten noch für die überörtlich wichtigen Straßen B236 (Vollsperrung in Richtung Altena und in Richtung Plettenberg), B229 (Eveking, halbseitige Sperrung) und L656 (Höllmecke, Vollsperrung bis zum Ortseingang Neuenrade). Vollständig gesperrt ist wegen Ausspülungen auch die L 879 von Herscheid-Hardt bis zum Ahehammer.

+ Die Bauhof-Mitarbeiter befreiten die Parkfläche unter anderem von Schlamm und Dreck. © Wilczek, Markus

Einschränkungen auch noch im Bahnverkehr

Unwetterschäden stören auch weiterhin den Bahnverkehr auf der Ruhr-Sieg-Strecke, wo es zu Gleisüber- und -unterspülungen gekommen ist. Deshalb fallen die Fahrten zwischen Hagen und Iserlohn/Werdohl aus. Abellio hat aber einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Werdohl und Kreuztal können Züge fahren