Musikschule Lennetal feiert 60-Jähriges mit Konzert

Das irische Lied „The wind that shakes that barley“ gehört zu den Lieblingsstücken der Zauberlehrlinge. © MUSIKSCHULE

So viele Jubiläen feiert man selten – die Musikschule Lennetal wird in diesem Jahr nicht nur 60 Jahre alt, auch beide Orchester dürfen einen runden Geburtstag feiern. Sowohl die Zauberlehrlinge als auch das Sinfonieorchester wurden 1993 gegründet und begehen somit ihren 30. Geburtstag.

Werdohl – Grund genug, eine ganze Woche mit beiden Ensembles zu arbeiten und ein gemeinsames Konzert zu machen. Zusätzlich wirken einige ehemalige Schüler mit, die die Gelegenheit an ihrer alten Musikschule im Orchester wieder mit zu musizieren, gerne wahrgenommen haben – so entsteht ein beeindruckender Klangkörper.

Schwanensee trifft auf Harry Potter und Star Wars: Unter der Leitung von Dagmara Daniel bereiten sich die Mitglieder des Sinfonieorchesters auf das Konzert vor. © Privat

Am Sonntag, 18. Juni, präsentieren beide Ensembles ab 17 Uhr im Festsaal Riesei Werdohl, was sie in ihrer gemeinsamen Probenprojektwoche unter Leitung von Sebastian Hoffmann (Zauberlehrlinge) und Dagmara Daniel (Sinfonieorchester) erarbeitet haben. Auf dem Programm stehen Filmmusik, Klassik und Folklore.

Zu Beginn präsentieren die Zauberlehrlinge ihre Lieblingsstücke – das irische Lied „The wind that shakes that barley“, überrascht mit einigen Soloeinlagen. Flinke Finger verlangt „A gaelic dance“ und der „Tanz der Krimkosaken“. Musik aus „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky, fetzige „Celebrations“ sowie Ausschnitte aus „Star Wars“, „Harry Potter“, Westernmusik und zwei Sätze aus der berühmten 9. Sinfonie von Antonin Dvorak interpretiert das Sinfonieorchester der Musikschule Lennetal unter Dagmara Daniel.

Spannend wird für alle Beteiligten „Schwanensee“ und „Harry Potter“. Denn: Diese beiden bekannten Stücke führen beide Orchester gemeinsam auf.Jetzt freuen sich alle Musiker auf eine möglichst intensive Probenarbeit und zahlreiche gut gelaunte Besucher am Sonntag.

Der Eintritt zum Jubiläumskonzert im Riesei beträgt fünf Euro für Erwachsene, alle anderen Besucher haben freien Eintritt.