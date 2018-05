Musikschule Lennetal bietet Schnupperwoche an

+ © Büdenbender Die Musikschule Lennetal bietet auch in Werdohl Angebote für fast jede Altersklasse. © Büdenbender

Werdohl - Die Musikschule Lennetal bietet von Montag, 4. Juni, bis Freitag, 8. Juni, eine Schnupperwoche in Werdohl im Musikschulgebäude an der Brüderstraße an. Das Motto der Schnupperwoche lautet: „Musik begeistert und macht Spaß!“