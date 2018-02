Welthits vollkommen neu interpretiert im Alt Werdohl

Kai Sonnhalter ist Songschreiber, Sänger und Gitarrist in Personalunion, tritt in Soloprojekten genauso auf wie in Bands und in einer Show des Circus Roncalli. Am 3. März kommt der Saarbrückener ins Alt Werdohl.

Werdohl - Die Konzertreihe Go Music mit dem ehemaligen Klaus-Lage-Bassisten Martin Engelien macht im März wieder in der Musikkneipe Alt Werdohl Station. Am Samstag, 3. März, bringt Engelien wieder drei hochkarätige Musiker mit, die gemeinsam mit ihm Welthits vollkommen neu interpretieren und eine musikalische Mischung aus vielen Ländern und Stilrichtungen präsentieren werden.

Lange blonde Mähne, rockige und doch feinfühlige Stimme – das ist David Readman. Als Frontman der Band Pink Cream 69 wurde der englische Sänger und Songwriter weltbekannt, brachte sieben Alben heraus und ging auf große Tournee. 2007 erschien sein erstes Solo-Album „David Readman“ mit melodischem Rock, einer klassischen Basis und viel britischer Energie. Ein Jahr später begann er in der Hard Rock Formation Voodoo Circle als Sänger, Co-Komponist und Texter, wodurch sich sein Fan-Kreis erneut vervielfachte. Seit 2010 singt David Readman zudem im Projekt „Thomas Blug Plays Hendrix“.

Kai Sonnhalter ist der Beweis dafür, dass sich Vielseitigkeit und Authentizität nicht widersprechen müssen. Ob als Sänger oder als Gitarrist, als Songwriter oder als Performer und Entertainer – Kai Sonnhalter ist echt, und er wirkt auch so. Seine Bühnenpräsenz ist seit Jahren ungebrochen, und auch dabei zeigt sich seine Vielseitigkeit: Sowohl in seinem Soloprojekt „Sonnhalter“ als auch bei der Band Stereokai ist er Songschreiber, Sänger und Gitarrist in Personalunion, bei der Saarbrücker Crossover-Legende Blackeyed Blonde zeigen sich in druckvollen Gitarrenriffs seine gitarristischen Wurzeln. Darüber hinaus ist er gern gesehener Gast unter anderem bei den Thomas Blug Allstars oder in der „Circus Meets Classic“- Show des Circus Roncalli.

+ Martin Engelien wird wieder den Bass bedienen. © Go Music/Engelien



Der Mönchengladbacher Charly Terstappen gilt als das deutsche Schlagzeug-Urgestein des Rock’n Roll. Charly T. wie er sich selbst nennt, war in den 1980er Jahren der erste Drummer des ersten Go-Music--Konzertes. Sein unverkennbares Spiel prägte Hits von Westernhagen („Sexy“), Gianna Nannini („Il Mascchi“, „Bello Impossibile“), LSE, 12 Drummers Drumming, DV8, The Lords und vielen anderen.

Und nicht zuletzt wird Martin Engelien selbst in die tiefen Saiten greifen. Schon mit 16 Jahren begann er seine musikalische Karriere, die schnell zu erfolgreichen Auftritten mit Albert Mangelsdorff und einer Mitgliedschaft bei der Klaus-Lage-Band führte. Neben 250 Fernsehauftritten ist Martin Engelien an mehr als 100 CD-Produktionen mit insgesamt 10 Millionen Verkäufen beteiligt. Sein Bassspiel gilt unter Musikliebhabern als Kunsthandwerk.

Das Quartett tritt in dieser Besetzung im März neun Mal in verschiedenen NRW-Städten auf. Den Anfang macht am 3. März (20 Uhr) Werdohl. Tickets für den Auftritt im Alt Werdohl gibt es im Vorverkauf (Tel. 0 23 92/45 91) für 12 Euro, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.