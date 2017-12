Drum-Solo mit Klobürsten im Alt Werdohl

+ © Koll Gitarrist Ben Granfelt (links) und Bassist Martin Engelien (rechts) duellierten sich minutenlang auf ihren Instrumenten – sehr zur Freude des Publikums im Alt Werdohl. © Koll

Werdohl - Die letzte Go Music des Jahres war am Freitagabend in der Musikkneipe Alt Werdohl gut besucht. Die Konzertreihe von Klaus-Lage-Bassist Martin Engelien sorgte wieder einmal für ein volleres Haus, nachdem bei jüngsten Konzerten in „Pöngses“ Wohnzimmer – mit Martin Gerschwitz und Gil Edwards – kaum Zuschauer anwesend gewesen waren.